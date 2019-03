Protestan por estancias en la ONU

Ciudad de México— La senadora panista Kenia López se manifestó en las Naciones Unidas durante el periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer contra el recorte presupuestal a las estancias infantiles en México.

En el marco del 63 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York, donde se aborda el empoderamiento de la mujer y su vínculo con el desarrollo sostenible, la legisladora desplegó un cartel en el que se leía "Estancias Infantiles Sí", para hacer un llamado al Gobierno federal a que desista de su decisión de recortar el presupuesto a las estancias infantiles.

"Mientras las mujeres del mundo se reúnen en la ONU para hablar del empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como de la igualdad entre los géneros, en México estamos viviendo un retroceso en ambos casos", manifestó la legisladora.

"No podemos hablar de empoderamiento cuando más de 300 mil madres de familia mexicanas que trabajan, buscan empleo o estudian, no tienen en dónde dejar a sus hijos para desarrollarse plenamente. Es lamentable la decisión del Gobierno mexicano de recortar el presupuesto para este programa, que ha demostrado que funciona", añadió.

El recorte presupuestal a Estancias Infantiles, que operaba en 2018 con 4 mil 70 millones de pesos, quedó reducido en 50 por ciento, es decir que este año, 2019, las más de 9 mil estancias infantiles tendrían que operar con 2 mil 41 millones de pesos.

López dijo que el recorte a las estancias infantiles está asfixiando a las mamás que se apoyan de este programa, ya que no han tenido el respaldo económico del Gobierno federal.

"Desde la ONU hago un llamado a las autoridades mexicanas para que echen atrás su decisión de recortar el presupuesto a este programa que está afectando a más de 9 mil estancias que hay en el País y que dan empleo directo a pedagogas, especialistas, enfermeras, personal de limpieza, asistentes, entre otras", expresó.

De acuerdo con datos de la sociedad civil, se estima que en 12 estados del País ya han cerrado 190 estancias infantiles, mientras 875 están en riesgo de hacerlo, lo que afecta a 7 mil familias.