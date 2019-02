Protestan migrantes por tarjetas

Un centenar de migrantes que no logró inscribirse en el programa de tarjetas por razones humanitarias protestaron hoy en el Puente Internacional Rodolfo Robles, informaron fuentes oficiales.

En el Municipio de Suchiate, Chiapas, los centroamericanos demandaron la reapertura de las ventanillas de registro para acceder al beneficio del Instituto Nacional de Migración.

"Señor Presidente, en nombre de todos los niños le pedimos su protección y ayuda, no nos niegue el derecho a tener una vida feliz", externaron a través de pancartas.

Luego de protestar y no ser atendidos, las personas emprendieron una caminata hacia Tapachula.

El INM cerró el proceso de registro desde la semana pasada. De acuerdo con cifras de la dependencia, 13 mil 132 migrantes lograron realizar el trámite.

Hasta ayer se habían entregado 11 mil 890 tarjetas por razones humanitarias



Reubican a centroamericanos en Tapachula

En Tapachula, decenas de migrantes fueron retirados del Parque Miguel Hidalgo, donde acampaban en jardineras y techados, tras las exigencias de empresarios que acusaban daños económicos y violencia.

Los extranjeros fueron llevados por vehículos del Ayuntamiento al Parque de la Estación, al sur de la ciudad, cuyo inmueble cuenta con una cancha techada.

La iniciativa privada señaló que la permanencia de migrantes en las ultimas semanas había ocasionado la caída en ventas hasta en 50 por ciento, es decir, que los negocios dejaban de vender diariamente hasta 250 millones de pesos.