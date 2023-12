Protestan médicos de IMSS por detención de compañera

Agencia Reforma | "Somos residentes, no delincuentes", vociferó el contingente de médicos en manifestación contra el arresto de su compañera. Agencia Reforma | "Somos residentes, no delincuentes", vociferó el contingente de médicos en manifestación contra el arresto de su compañera. | "Somos residentes, no delincuentes", vociferó el contingente de médicos en manifestación contra el arresto de su compañera.

Ciudad de México.- Tras la detención de Luisa, quien realiza su residencia en el Centro Médico Nacional Siglo 21 del IMSS, por presuntamente extraer medicamentos de la institución, personal de salud del instituto protestaron sobre Avenida Cuauhtémoc. "Somos residentes, no delincuentes", vociferó el contingente de médicos en manifestación contra el arresto de su compañera. El cierre de la vía comenzó alrededor de las 07:00 horas y fue retirado alrededor de las 10:30 horas, reportó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México De acuerdo con la doctora Isabel Carvajal, Luisa, quien realiza la especialidad de anestesiología en esta institución, fue detenida ayer por elementos del Servicio de Protección Federal. Por medio de su cuenta de X, Carvajal aseguró que Luisa fue detenida por cargos penales de robo, pero lo único que llevaba la residente eran jeringas que olvidó desechar al termino de un procedimiento. La doctora precisó que la residente solo salió a comer y regresaría a continuar su jornada laboral, cuando fue arrestada. "¡Luisa no está sola! ¡Luisa estamos contigo! ¡Justicia para Luisa! ¡Liberen a Luisa! ¡Somos anestesiólogos, no criminales!", gritaron los médicos. A través de redes sociales, el personal de salud mostró inconformidad por la detención y por la presencia de la Policía en una manifestación pacífica encabezada por residentes.