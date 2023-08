Protestan en SEP contra libros de texto

En vísperas de que inicien las clases, padres y madres de familia protestan en la sede central de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contra la entrega de los nuevos libros de texto, al tacharlos de baja calidad, ideologizados y con contenidos no aptos para estudiantes de educación básica.

Los inconformes se ubican frente a la entrada principal del inmueble ubicado sobre República de Brasil en la Colonia Centro de la capital. Ahí, levantan pancartas con las que reprueban a los nuevos materiales educativos elaborados por la actual Administración y que se usarían a partir del lunes, al arranque del ciclo escolar 2023-2024.

"Educación para nuestros hijos, no adoctrinamiento", "¡Fuera ideologías pederastas!", "Total rechazo a la Nueva Escuela Mexicana", son algunas de las frases leídas en las cartulinas.

La manifestación fue convocada por organizaciones como "Madres y Padres por la Verdad México", "Latinos en Defensa de la Salud" Infantil, entre otras.

A ésta, también acudieron alumnos que respaldan la solicitud de sus padres. Los asistentes a la convocatoria encontraron las puertas de la dependencia cerradas y no han sido atendidos.

Dicha protesta se suma a las que se han registrado en los últimos días por el rechazo de los libros de texto gratuitos.

Ayer, en el Congreso de Veracruz y durante el evento de entrega de la medalla Heberto Castillo al que asistió el Gobernador morenista, Cuitláhuac García, padres de familia levantaron pancartas con su inconformidad con los ejemplares.

"Educación sí, ideología no, mentiras no", "No a los libros mal hechos", "Educación laica, no a la ideología", "No a la hipersexualización infantil", fueron algunas frases.

En tanto, en Cozumel, padres de familia colocaron sellos de "clausura" en la entrada de las oficinas de los Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ) como reclamo por la distribución de los libros de texto gratuitos.

Ellos aseguran que los materiales tienen un alto contenido sexual no apto para niños de primaria.

"Nosotros estamos aquí no por política, no por religión, no por preferencias sexuales, estamos aquí por la inocencia de los niños", señaló Carlos Mis López, integrante de la Asociación "Con los Niños No".