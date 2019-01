Protestan damnificados en ISSSTE

Ciudad de México— Damnificados del sismo del 19S protestan en las oficinas del ISSSTE de Buenavista en espera del Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto.

Un grupo de afectados del Multifamiliar Tlalpan, integrantes de la organización Damnificados Unidos, acudió al edificio para dar seguimiento a un trámite en el que supuestamente el ISSSTE donaría una espacio que tenía en la planta baja del edificio 1C, que se colapsó en el sismo de 2017.

De acuerdo con los damnificados, fue la propia Comisión para la Reconstrucción la que los citó esta noche.

El espacio que piden al ISSSTE que se done, explicó la damnificada Francia Gutiérrez, es necesario para que se construyan escaleras en el proceso de reconstrucción del edificio; habían acordado con Cravioto que acudiera para dar seguimiento a este trámite.

"Veníamos a actuar como testigos de buena fe en ese trámite y lamentablemente el Comisionado César Cravioto nos dejó plantados", acusó Gutiérrez.

"Aquí vamos a estar hasta que llegue ese documento y si no, lamentamos mucho no vamos a poder dejar estas oficinas hasta que nos den atención".

Los damnificados se manifestaron en la planta baja del ISSSTE y posteriormente salieron para continuar afuera de la sede, donde permanecen hasta las 18:40 horas de este viernes.