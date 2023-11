Protestan contra la violencia de género en el país

Ciudad de México.- El color naranja y el morado colorearon las marchas y manifestaciones en las calles de diversas entidades, donde colectivos y familiares de víctimas de feminicidio marcharon para exigir un alto a la violencia en su contra, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o 25N.

Desde la entrada sur de Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta el icónico Memorial Campo Algodonero se realizó una marcha, junto con una caravana que avanzó hasta este punto.

En la entrada, frente al muro que da la bienvenida a la ciudad fronteriza, fueron colocadas cruces rosas con los nombres de mujeres víctimas de feminicidio.

Colectivas aseguraron que la fama feminicida que tiene la ciudad no ha quedado en el pasado, pues decenas de cuerpos han sido localizados en hogares y vía pública, y otras más están reportadas como desaparecidas.

Uno de los participantes de la protesta en esa entidad fue José Luis Castillo, quien caminó con una lona colgada al cuerpo con la imagen de su hija Esmeralda, y se ha hecho viral por lanzar diamantina rosa y pedir que no olviden el caso de su hija.

"No es posible que las mujeres sigan saliendo con miedo a las calles. Al Campo Algodonero le hemos llamado monumento de la injusticia y de la impunidad, ya que ahí fueron encontrados cuerpos de mujeres asesinadas, y hasta el momento no se han detenido a responsables", expuso.

En Zacatecas, fue el primer año que se realizó una marcha en este día. De Plaza Bicentenario hacia la plancha de la Plaza de Armas en el centro, avanzaron gritando demandas para que no haya más impunidad, se garantice la seguridad en el transporte público y se atienda las demandas, al señalar que las autoridades locales han sido omisas ante los llamados de auxilio.

Colectivas informaron que durante su trayecto una persona las amenazó con un arma blanca y reprobó la manifestación.

"Nos amenazó, la Policía no hizo nada, le estuvimos exige y exige que le quitara el arma blanca por favor y no hizo nada. Ahí claramente se está viendo que la Policía no hace nada", señaló una manifestante.

En Tlaxcala, reclamaron al Gobierno acciones para que la entidad no sea conocida por el delito de trata de mujeres. De la Calle Guerrero avanzaron hacia el Zócalo con fotografías de mujeres víctimas de feminicidio, como Estefani Hernández, que fue asesinada el 3 de diciembre de 2021.

"Fuiste, eres y seguirás siendo tú en nuestras vidas aunque tu corazón ya no palpite", fue la frase a ella dedicada.

En Puebla, se realizó una protesta frente a la Fiscalía General del Estado (FGE). Ahí se llevó a cabo un pase de lista de aquellas que "ya no están" y son extrañadas por sus padres, familiares, amigos, hijos y compañeros de escuela o trabajo. Acusaron que en esa sede existe encubrimiento a violentadores y exigieron justicia para las víctimas.

"Alto a la violencia contra mujeres y niñas", se leyó en un cartel levantado por encapuchadas.

En Hidalgo, en la Plaza Juárez, fue colocada una Antimonumenta similar a la que se encuentra en la Ciudad de México. A un día de haberse colocado, este sábado colectivas se concentraron alrededor y demandaron al Gobierno no intentar retirarla y reconocer su importancia.

"La Antimonumenta representa la lucha colectiva ante la violencia de género y feminicida, es una forma de expresar, es el resultado de la organización de familiares, víctimas directas, personas defensoras y asociaciones de la sociedad civil por la exigencia a la garantía del derecho a vivir una vida libre de violencia", expusieron.

En Chiapas, mujeres salieron a las calles vestidas de negro, morado, naranja, pero también con trajes originarios. En Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas, se pidió el cese de la violencia contra ellas.

"Nosotras le decimos al mal Gobierno que no ha sido capaz de darnos seguridad, convirtiéndose en cómplice de estas organizaciones criminales y el terror", expusieron en San Cristóbal al reprochar un incremento en delitos que aseguran, afectan más a mujeres.

En Morelos se sumó una batucada de mujeres y en una lona con la frase "en Morelos nos faltan", se imprimieron decenas de rostros y nombres de mujeres.

"No queremos más simulación. El estado no puede determinar por él mismo que tres municipios se sumen a la alerta de violencia de género, es algo que determina la Federación. Es del Instituto Nacional de las Mujeres, van a agregar tres más que consideran hay más índices de feminicidio. Tendrían que hacer estrategias urgentes", refirió la activista Andrea Acevedo.

"Los feminicidas están en casa, están en la política, están en las escuelas, están dando clases, están violando niños y no podemos permitir eso. Es una emergencia realmente en la que estamos", agregó.