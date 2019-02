Protestan contra el INAH

Ciudad de México— En el día de su 80 aniversario y en la joya de sus museos a nivel nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recibió un llamado de atención de sus trabajadores: "Alto a la precarización laboral".

Al mediodía de este domingo, en el Museo Nacional de Antropología, alrededor de 250 trabajadores, investigadores, arqueólogos, restauradores, profesores y alumnos de distintos centros de trabajo y escuelas del Instituto se manifestaron para solicitar mejores condiciones laborales.

En la explanada del recinto, a la busca de captar la atención de los visitantes nacionales y extranjeros que todos los domingos abarrotan el lugar, los trabajadores sostuvieron un mitin y organizaron diversas actividades para informar sobre sus labores dentro del INAH y los problemas que éste arrastra.

"Se cumplen 80 años y los trabajadores no tienen el mínimo reconocimiento para tener un trabajo y una vida digna como trabajadores de la cultura", arengó al micrófono José Alfredo Flores, profesor de asignatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

"Los trabajadores no tenemos nada que celebrar", fue una frase recurrente durante el mitin.

Aunque el tema laboral fue el eje del reclamo, cada área y escuela manifestó problemas particulares.

En el caso de los centros educativos del INAH, como la ENAH, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRYM) y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM), se protestó por las condiciones de los docentes.

De acuerdo con Isaías Mendoza, secretario general de la Coalición de Trabajadores del INAH, parte del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SINITSEC), la dependencia ha incumplido diversos acuerdos con sus maestros.

Entre ellos, expuso, está no respetar un aumento salarial ya pactado del 30 por ciento, no regularizar los contratos de profesores para que estén al día con las Condiciones Generales de Trabajo y no remediar la falta de prestaciones para los profesores de posgrado.

En apoyo a sus maestros, estudiantes de la ENAH ofrecieron recorridos guiados gratuitos por el museo, mientras que los del ENCRYM presentaron al público el diseño de un "mosaico" en el que se detallan las actividades en favor del patrimonio nacional que la escuela ha llevado a cabo en cada entidad.

Los trabajadores de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNPC), por su parte, centraron su protesta en la modalidad de contratación Capítulo 3000, de "trabajadores eventuales".

"(Exigimos) que el Capítulo 3000 del gasto para la administración pública deje de ser una modalidad de contratación para las actividades sustantivas del Instituto", se leyó en público, como parte de un documento de varios puntos.

Este reclamo, expresado también por el movimiento #YaPágameINAH, sostiene que este tipo de contratación no permite que trabajadores esenciales para sus áreas tengan garantías laborales básicas, prestaciones, la posibilidad de generar antigüedad y propicia que sus pagos se retrasen.

Para demostrar que sus trabajos no son eventuales o por proyectos, sino sustantivos, en la explanada del museo se colocaron pancartas y mantas -en distintos idiomas- que explicaban su papel en el rescate, preservación y restauración del patrimonio.

En sus pronunciamientos, los distintos grupos pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que cesaran los recortes de personal y se regularizara su situación laboral.

Expuesto como un problema generalizado de la administración pública, los trabajadores del INAH fueron acompañados por otros del INBA, profesores de la UNAM y del DIF de la Ciudad de México.

En su cumpleaños 80, el INAH fue conmemorado entre protestas y, para muchos de sus empleados, sin motivos para el júbilo.