Protegían policías y militares a 'El Marro'

Ciudad de México.- José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", líder de una banda de robo de combustible en Guanajuato, tuvo apoyo de policías federales y de agentes de nueve corporaciones municipales, acusó la Fiscalía General de la República.

Un capitán del Ejército también apoyó al Cártel de Santa Rosa de Lima en el trasiego de combustible robado y le dio informes sobre puntos de ordeña sin vigilancia, según las acusaciones.

Durante la audiencia de vinculación a proceso en el penal federal del Altiplano, la FGR presentó al juez grabaciones de llamadas telefónicas con las que exhibió esa red de protección, que le permitió a Yépez Ortiz robar combustible a Pemex, además de alertarlo sobre operativos.

Según la acusación, policías municipales apoyaban a "El Marro" para enganchar y convencer a agentes federales que dieran paso libre a pipas cargadas de combustible robado.

Por ejemplo, en 2018 una pipa con 25 mil litros fue detenida por un inspector de la Gendarmería y dos policías de Celaya ofrecieron al federal 40 mil pesos para liberar la unidad.

Los policías de la red pertenecían a corporaciones de Celaya, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Juventino Rosas, Villagrán, Salamanca, Salvatierra, Irapuato y León.

Ayer, "El Marro" fue vinculado a proceso por delincuencia organizada en la modalidad de robo de hidrocarburos. En la audiencia, realizada de manera remota, Yépez Ortiz pidió al juez un trato especial y que no se le aísle. "No hice nada a nadie, que no se me tenga aislado, no soy indisciplinado", dijo.