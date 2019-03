Proponen reforma a Ley 19S

Ciudad de México— La diputada Esperanza Villalobos inscribió una reforma a la Ley de Reconstrucción que sustituyó a la de Miguel Ángel Mancera para facultar a la Comisión para realizar trámites de regularización de la propiedad de los damnificados y otorgar los títulos de los inmuebles de manera gratuita.

La reforma prevé una adición al Artículo 41 para este fin.

Actualmente, en las reuniones de la Ventanilla Única, la Comisión no atiende estas peticiones como se constató en la audiencia del miércoles pasado a la que acudieron damnificados de Iztapalapa.

"La Comisión contará con las facultades más amplias para resolver cualquier cuestión relacionada con la Reconstrucción así como todos los trámites necesarios para lograr la regularización de la situación legal de los títulos de los damnificados, ante las instancias competentes, así como realizar cualquier acto no previsto en la presente Ley, con la finalidad de no retrasar la reconstrucción", dice la adición al Artículo 41 de la Ley.

"El Gobierno de la Ciudad de México a través de La Comisión podrá transmitir a los damnificados a título gratuito u oneroso los inmuebles resultantes de los procesos de regularización incluyendo aquellos que se adquieran por vías de derecho público y en su caso privado".

"Sin que sea aplicable en dichas adquisiciones y transmisiones lo dispuesto en la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal y la normatividad que se derive de dicho ordenamiento legal".

La propuesta fue inscrita en la Gaceta Parlamentaria de este jueves.