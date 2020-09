Proponen llamar 'Tabasco de López Obrador' a entidad

Agencia Reforma / Alejandro Rojas Díaz Durán

Ciudad de México— Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia de Morena, afirmó que una vez que acabe el sexenio del presidente en 2024 propondrá una consulta ciudadana para que a la entidad se le cambie el nombre por el de "Tabasco de López Obrador".

"Voy a insistir en el tema que se pueda reformar la Constitución para que quede abierta la posibilidad. Pero, también ya traigo reforzada la propuesta. Yo quiero que después de que termine el mandato del presidente López Obrador los tabasqueños hagan una consulta y le pregunten al pueblo de Tabasco si quisieran que Tabasco se llame Tabasco de López Obrador, como Puebla de Zaragoza", comentó ante medios locales en una gira por la entidad.

"Yo creo que el presidente de México, ustedes deben sentirse orgullosos de tener un Presidente tabasqueño, que hagan una consulta después de que termine su mandato, pasando 2024, para cambiarle el nombre a Tabasco de López Obrador", reiteró.

Por otra parte, Durán informó que el próximo 13 de septiembre realizará una "toma pacífica" del INE en demanda de piso parejo para todos los aspirantes a la dirigencia del partido.

"Los invito a que me acompañen este próximo domingo 13 de septiembre, a las 12 del día, a la toma pacífica del INE, para que no nos den gato por liebre. He decidido tomar pacíficamente las instalaciones del INE México para exigir piso parejo, porque no organizaron una elección democrática por encuestas abiertas al pueblo de México para que el #lopezobradorismo elija a la próxima dirigencia nacional de Morena. El INE está organizando un concurso de popularidad televisiva y radiofónica.

"Exijo piso parejo, campaña y debates, con el único propósito de que quien gane tenga toda la legitimidad popular y democrática, y la suficiente autoridad política y moral para organizarnos y enfrentar el enorme desafío de garantizar la continuidad de la 4T, ganando una nueva mayoría en el 2021 y seguir apoyando con firmeza y convicción al presidente Andrés Manuel López Obrador", publicó en su cuenta de Facebook.