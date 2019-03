Proponen aborto legal en Hidalgo y SLP

Ciudad de México— Diputados locales de Hidalgo y San Luis Potosí presentaron este jueves iniciativas para despenalizar el aborto en sus entidades, lo que provocó manifestaciones a favor y en contra durante las sesiones legislativas.

Decenas de personas con pañuelos azules protestaron en el Congreso del Estado de San Luis Potosí en contra de la iniciativa presentada por la diputada Alejandra Valdés Martínez.

En la sesión de esta mañana, la legisladora de Morena planteó modificar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal y adicionar disposiciones en los artículos 57 y 58 de la Ley de Salud del Estado.

"El objetivo de esta iniciativa consiste en favorecer el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo a través de modificaciones normativas, que dejen de criminalizarnos en la decisión de interrumpir el embarazo, así como el establecimiento de mecanismos sanitarios para la práctica libre y segura del mismo", justificó.

"Discutir sobre la moralidad de la interrupción del embarazo debe dejar de ser prioridad en la agenda, es necesario avanzar en la protección de la salud de nosotras", afirmó.

La morenista también lanzó críticas a los manifestantes, quienes no dejaron de lanzar gritos y consignas durante los cinco minutos de su intervención.

"Yo no veo a los provida ayudando a todos los niños que están muriendo de hambre en todas las calles, no veo a los provida ayudando a los niños que están siendo abusados sexualmente", reclamó.

A pesar del llamado de la presidenta de la Mesa Directiva a los inconformes para guardar silencio, éstos -la mayoría de ellos adultos mayores- continuaron gritando en favor de la vida.

"¡Vida sí, vida sí, vida sí!", corearon durante toda la intervención de la diputada.

"Cuanto más débil es la víctima, peor es el crimen", "Salvemos las dos vidas" y "Un hombre que viola a una mujer es el culpable, no su hijo. Sí a la vida de la madre y su hijo", expresaron también a través de pancartas.

En la sesión un grupo menos numeroso de mujeres con pañuelos verdes y los puños en alto se manifestó a favor de la iniciativa.

A su vez, en el Congreso de Hidalgo, la bancada de Morena, una diputada del PRD y una del PES presentaron una iniciativa conjunta en el mismo sentido.

"La penalización del aborto impone una prohibición tanto a las personas que lo consideren un acto inmoral como aquellas que no lo consideran así, en cambio la despenalización no obliga a tomar una decisión sobre el embarazo, pero garantiza a las mujeres el acceso legal a una interrupción segura del mismo", expuso el diputado de Morena, Armando Quintanar.

Esta propuesta contempla reformar los artículos del 154 al 158 del Código Penal del Estado de Hidalgo.

Al recinto legislativo arribaron decenas de activistas del colectivo Marea Verde Hidalgo con la prenda distintiva de este movimiento.

"Aborto legal en el hospital", "Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo" y "Si Juárez viviera, con nosotras estuviera" clamaron durante la sesión.

También se presentó un grupo reducido de personas para manifestarse en contra de esta iniciativa a través de pancartas azules.

"Con aborto no te voto", "Hidalgo por la vida" y "Sí a la vida" fueron algunas de las frases mostradas en sus mensajes.

Ambas iniciativas -que permitirán la interrupción legal del embarazado hasta las 12 semanas de gestación- fueron turnadas a comisiones para su análisis y dictaminación.