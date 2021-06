Proponen a Herrera para Banxico; Ramírez de la O va a Hacienda

Especial

Ciudad de México— Arturo Herrera dejará la Secretaría de Hacienda y será propuesto por el presidente López Obrador como sucesor de Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México.

A la Secretaría de Hacienda llegará Rogelio Ramírez de la O, principal asesor ecónomico del presidente.

"Un cambio para el bien de México: Arturo Herrera será propuesto como gobernador del Banco de México y llega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O", escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.

Este relevo se da luego que en mayo el jefe del Ejecutivo reveló que no nominaría al actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, para un segundo mandato.

La propuesta será enviada al Senado en breve, dijo López Obrador, y pidió que no haya incertidumbre.

"Queremos mantener la política económica que nos ha dado muy buenos resultados porque a pesar de la pandemia de la crisis económica se ha ido superando, vamos saliendo, lo hemos hecho mejor con todo respeto que en otros países y no nos hemos endeudado, eso es importantísimo, todos los países, casi todos con la pandemia recurrieron a contratar deuda, nosotros no lo hicimos", expuso a través de un video en sus redes sociales.

"Hemos cumplido no aumentando los impuestos y hemos cumplido haciendo un gobierno austero y honesto y esto nos ha permitido liberar muchos fondos para el desarrollo, para el bienestar y vamos a seguir apoyando a la gente humilde, a la gente pobre, va a aumentar la pensión a los adultos mayores, van a crecer todos los programas de apoyo a la educación a la salud y por eso este cambio. Que no hay nerviosismo, que no haya incertidumbre, que se lleve a cabo este relevo de manera ordenada".

Ramírez de la O es Doctor en Economía por la Universidad de Cambridge y Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México.

"Los dos, buenos economistas: Arturo, un profesional en la materia y Rogelio, doctor en economía egresado de la UNAM y de Cambridge. Continuaremos actuando con responsabilidad, sin endeudar al país, no gastando más de lo que ingrese al erario, con austeridad y honestidad", destacó.

"No aumentaremos impuestos ni el precio de las gasolinas, el diésel, el gas o la luz y, algo muy importante, en el destino del presupuesto primero los pobres".

Herrera agradeció la confianza del Presidente y dijo que buscará mantener la estabilidad del país.

"El Banco Central es un elemento central para el desarrollo de los mercados financieros pero sobre todo para la estabilidad de México, eso es algo que aprendimos a las duras de México y hay que mantener", dijo.

Por su lado, Ramírez de la O. destacó la importancia de construir una economía más fuerte con "sano" balance fiscal.

"En el momento actual es un momento clave para México porque estamos saliendo de una pandemia y una recesión global de gran alcance, debemos todos juntos trabajar para asegurar que las lecciones aprendidas durante esta pandemia sean utilizadas para construir una economía más fuerte que sirva a toda la población del País", expresó.

"En particular me ocuparé de los encargos que el presidente me hace, en materia de aseguramiento de un sano balance fiscal año con año".

Durante la campaña presidencial de 2012, el actual Mandatario federal anunció que Ramírez de la O ocuparía la cartera de Hacienda si triunfaba en las urnas, pero no logró ganar la contienda en aquella ocasión.