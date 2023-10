Proponen 53 años de cárcel por 'narco-drones'

Ciudad de México.- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avaló la reforma del Ejecutivo federal que sanciona el uso de drones por parte de la delincuencia organizada.

Sin modificaciones, el dictamen fue avalado con 27 votos a favor, cero en contra y una abstención, por lo que fue turnado a la Mesa Directiva y se espera que en los próximos días sea discutido y votado en el pleno.

La propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador modifica el Código Penal Federal y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para sancionar con hasta 53 años de cárcel a quien utilice aeronaves no tripuladas o drones para realizar de forma intencional actos en contra de la población o sus bienes.

Plantea, además, una pena de hasta 30 años para quien utilice dichos artefactos para atacar a las Fuerzas Armadas.

Durante la discusión del dictamen, la diputada de Movimiento Ciudadano, Julieta Mejía, advirtió que la reforma es punitivista, porque su único propósito es incrementar las penas.

"Tiene una ambigüedad en cuanto a la criminalización de quienes tienen algún dron, es una iniciativa que intenta controlar el uso de drones, que si bien es necesaria esta regulación, las agravantes y castigos, como se menciona en la iniciativa, no deberían ser el propósito", consideró.

La legisladora detalló que la propuesta no considera medidas para restringir la comercialización de drones y tampoco describe a qué sustancias químicas se refiere cuando prohíbe ataques con dichas sustancias, lo que podría generar afectaciones a sectores como el campo.

"Sobre sustancias químicas, no las describe o limita. Cuando dice que se van a utilizar penas con sustancias químicas, queda duda si va a aplicar para plaguicidas altamente tóxicos, lo que podría afectar el uso de drones para fines de agricultura", sostuvo.

La priista Sue Ellen Bernal coincidió en que si bien la reforma puede sonar punitiva, es necesario combatir de alguna manera el aumento de los ataques con drones, tal como se ha registrado en diversos estados del país, así como adaptar la legislación a una delincuencia organizada que cada vez está más organizada.

Subrayó que si bien su bancada votará a favor de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo federal, aumentar las penas no servirá de nada, si subsisten las deficiencias en materia de investigación y sanción de los delitos.

"Iremos a favor, pero también no dejar de un lado el decir que no es nada más lo que se ponga en el papel para aumentar las penas, lo hemos platicado muchas veces en la Comisión, si no podemos llevar un acceso a la justicia que realmente se vea, una investigación correcta que realmente tenga los elementos para poder desarrollar la investigación, las detenciones y demás, va a ser muy difícil que esto que estamos pidiendo en un papel, tripliquemos, cuadrupliquemos las penas, no va a pasar absolutamente nada, porque no tienen las herramientas para ir tras ellos", sostuvo.

El panista Guillermo Huerta advirtió que la propuesta no considera mecanismos para regular el ingreso de drones y la posesión de los mismos.

Lamentó que, contrario al caso de estos artefactos, el Gobierno federal no haga nada para detener el ingreso de armas de fuego al país, a pesar de que éstas son usadas en más del 50 por ciento de delitos registrados.

La diputada de Morena, Andrea Chávez, rechazó que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo afecten el uso de drones en la agricultura.

"No se configura el supuesto donde estemos restringiendo, por ejemplo, a la gente en el campo para poder esparcir fertilizantes o insecticidas, ¿por qué? Porque muy claramente la fracción primera (del artículo 163 Bis) dice: que arroje cualquier objeto, artefacto explosivo, artefactos explosivos, improvisados o armas, así como sustancias químicas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de ser empleadas como explosivos, a esas sustancias química se refiere", dijo.

El también morenista Hamlet García detalló que la reforma establece condicionantes que evitan que se sancione la posesión de drones que pueden comprarse mediante el comercio electrónico o en tiendas departamentales.

"Establece condicionantes, aeronaves adaptadas, la palabra adaptada es muy importante, porque no estamos hablando de drones que se compran por comercio electrónico o tiendas departamentales", reiteró.

La reforma fue avalada con 27 votos a favor y una abstención de la emecista Julieta Mejía.