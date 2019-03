Propone SRE a 15 cónsules para EU

Ciudad de México— A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Ejecutivo federal propuso a 15 personas para ocupar consulados generales en Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado, los nombramientos de los cónsules generales obedecen a los nuevos lineamientos que el Canciller Marcelo Ebrard dio a conocer en el marco de la estrategia de protección al migrante en EU del Gobierno de México, presentada el 28 de febrero.

La dependencia afirmó que los seleccionados, que se enviarán al Senado para que sean ratificados, cuentan con la experiencia y formación profesional necesarias para velar por los derechos e intereses de la comunidad de mexicanos en el exterior.

Para el Consulado General en Austin, Texas, la SRE propuso a Pablo Marentes González, ex cónsul en Nueva York y San Francisco; para Boston, Massachusetts, a Alberto Fierro, actualmente jefe de la Sección de Asuntos Culturales del Instituto Cultural de México en la Embajada en Estados Unidos; para Chicago, Illinois, a Reyna Torres Mendivil, ex cónsul en San Antonio y Fresno; para El Paso, Texas, Mauricio Ibarra Ponce, ex director general para América del Norte en la SRE.

Para el Consulado General en Houston, Texas, a Alicia Kerber Palma, actual cónsul general en Filadelfia; para Laredo, Texas, a Juan Carlos Mendoza Sánchez, ex cónsul en Los Ángeles; a Marcela Celorio Mancera, actual cónsul en San Diego, California, la propusieron para Los Ángeles, California; para Miami, Florida, a Jonathan Chait Auerbach, ex director general para América del Norte.

A Jorge Islas como cónsul en Nueva York; a Jorge Mendoza Yescas, actual funcionario en el Consulado de México en Vancouver, para el Consulado General en Phoenix, Arizona; a Claudia Velasco Osorio, cónsul adscrita en Houston, a Raleigh, Carolina del Norte; al cónsul general en Austin, Carlos González Gutiérrez, a San Diego, California; a María de los Remedios Gómez Arnaud, hoy cónsul en Raleigh, a San Francisco, California; a Alejandra Bologna Zubikarai, como cónsul general en San José, California; y a Juan Manuel Calderón Jaimes, hoy cónsul general en San José, para San Juan, Puerto Rico.

El Canciller Ebrard anunció la semana pasada que hoy comenzarían a enviar las propuestas para ocupar 54 representaciones diplomáticas de México en el mundo, de un total de 155, que desde el 1 de diciembre se encuentran acéfalas.