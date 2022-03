Propone panista quitar IVA a pañales

Ciudad de México.— La diputada Diana Gutiérrez Valtierra, del PAN, presentó una iniciativa que busca exentar del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los pañales desechables para bebés y adultos.

La justificación de motivos de la iniciativa que adiciona un inciso K al artículo 2A de la Ley del IVA, señala que, actualmente el INEGI incluye estos productos en la categoría de "bienes y servicios" y no como parte de la canasta básica alimentaria, lo que afecta a los bolsillos de las y los mexicanos y propicia la desigualdad entre personas.

De acuerdo con el proyecto, sin importar para qué grupo de edad estén destinados, estos productos no son un lujo sino de primera necesidad.

Al presentar la iniciativa, Gutiérrez Valtierra recordó que en México se han hecho intentos previos para que los pañales para bebés y adultos mayores no paguen IVA; no obstante, esto no se ha logrado.

Lo anterior, dijo, a pesar de que en los próximos años, el grupo de personas mayores de 60 años incrementará, lo que ampliará la necesidad de estos productos.

La legisladora detalló que la compra de pañales en México actualmente registra un aumento del ocho por ciento anual.

"El día de hoy, las y los diputados de Acción Nacional presentamos ante esta soberanía una iniciativa de reforma para tasar en cero por ciento el IVA a los pañales desechables", indicó.

La diputada comparó su iniciativa con la reforma avalada en el marco de la Miscelánea Fiscal 2022, que establece tasa cero a los productos de gestión menstrual.

"Así como se logró que los productos de gestión menstrual recibieran este beneficio fiscal, hoy apelamos a la misma razón. Por el bien de la economía de millones de familias, así como por la dignidad y calidad de vida de las y los mexicanos, hagamos hoy efectiva la igualdad y el respeto de sus derechos", expresó.