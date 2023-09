Propone morenista senaduría para expresidentes

Ciudad de México.- Presidentes de la República salientes podrán acceder a un escaño, sin remuneración alguna, señala una iniciativa presentada por el senador morenista Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente de Ricardo Monreal.

La iniciativa, que pretende una reforma al artículo 56 de la Constitución Política en materia de senaduría por ministerio de ley, entraría en vigor en 2030.

"No tiene dedicatoria...", acotó su promovente.

"Además de las senadoras y los senadores (...), también integrarán la Cámara de Senadores los ex Presidentes de la República que hubiesen sido electos democráticamente o que se hayan desempeñado como sustitutos, por un periodo improrrogable de seis años inmediatos a la terminación de su cargo, salvo que opten por no ejercer este derecho...", se lee en la iniciativa.

Los ex Mandatarios "no integrarían el quórum ni recibirán remuneración alguna, tendrán derecho solamente a voz y les serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 61 y 62 de esta Constitución, pero no integrarán fracción parlamentaria."

La propuesta "no tiene finalidad de instituir una senaduría de carácter vitalicio, sino que el planteamiento que se considera con mayor viabilidad, dada la historia y características de nuestro sistema político, es la incorporación en la Carta Magna de una senaduría por un tiempo determinado", se lee en el documento.

"... esta propuesta no tiende a perpetuar a una persona, en este caso al Poder Ejecutivo, lo que busca es darle valor a la experiencia y el conocimiento de quien ejerció el cargo más alto dentro de la política mexicana, así como ofrecer la opción para los ex Mandatarios de continuar en la actividad política dentro del ámbito parlamentario".

Si optaran por el escaño, la Cámara de Senadores tendría 129 elementos, en vez de 128.