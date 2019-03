Ciudad de México.- La bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para modernizar el divorcio y que los jueces familiares no puedan condicionar el otorgamiento de la separación a la prueba de alguna causal, sino que solamente bastará que cualquiera de las partes lo solicité, sin necesidad de expresar motivo alguno, informó El Universal.

La diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serranopropuso reformas al Código Civil Federal para evitar procesos judiciales más largos y se daría paso a una justicia pronta y expedita, despresurizando con ello la carga de trabajo de los juzgados familiares y, por lo tanto, menor desgaste psicológico, emocional y económico para las partes que se ven inmersas en el proceso iniciado en su contra, refirió.

En su propuesta, la legisladora señaló que al sujetar a las personas a causales para disolver el vínculo matrimonial atentan contra el derecho a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, en los que se encuentra el derecho a decidir el estado civil en el que se quiere permanecer, sin que el Estado lo impida de alguna manera.

La legisladora federal presentó esta iniciativa para reformar los artículos 267, 270, 277 – 279 y 281 al considerar que es injustificado que se obliguen a que se acrediten causales para que proceda la demanda de divorcio, para poder disolver el vínculo matrimonial, a pesar de que su voluntad es no permanecer casado.

Cuaxiloa Serrano señaló que se debe de tener a consideración que el concepto de familia no se constriñe únicamente al matrimonio, sino que debe de abarcar otros lazos familiares, desprendiéndose que el matrimonio no debe considerarse necesariamente como la base del núcleo familiar y que la protección a la familia no sea limitativa, sino enunciativa, como lo prevé el marco constitucional en el artículo 4o. y en tratados internacionales signados por nuestro Estado mexicano.

Otro de los puntos que se deben considerar, señaló la legisladora, es la argumentación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la contradicción de tesis 73/2014 donde se determinó la inconstitucionalidad de Códigos Civiles que establecen como única forma para divorciarse la demostración de ciertas causales de separación cuando no hay mutuo consentimiento, dado que afectan el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de quien se pretende divorciar.

En ese mismo sentido, la diputada Susana Beatriz Cuaxiloa explicó que el 3 de octubre de 2008, en el entonces Distrito Federal, se derogaron las causales para la disolución del vínculo matrimonial. Por lo que es menester hacer una debida armonización para que se implemente a nivel federal.

En la argumentación de la propuesta que fue turnada a la Comisión de Justicia, la diputada opinó también que las medidas actuales son violatorias a los principios de progresividad y universalidad en materia de derechos humanos, tal y como se establece en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.