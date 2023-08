Propone López Obrador regalarlos ‘casa por casa’

Ciudad de México.- Ante los reveses judiciales contra los nuevos libros de texto, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó ahora instalar un tianguis para ofrecer esos contenidos a quienes quieran tenerlos.

Durante su mañanera, dijo que defenderá los libros y que no se puede prohibir darlos a quienes sí los quieran. “Nosotros lo que vamos a hacer es protegerlos, me refiero a que no se echen a perder, utilizarlos, ni modo que nos prohíban entregar libros a los que quieren tener libros, puede ser que se amparen también”, afirmó.

-¿Afuera de las escuelas, entonces?-, se le preguntó.

’Sí, por ejemplo por las casas, ¿quién quiere? Tianguis, tianguis de libros, aquí hay libros para los que quieran, vengan”, propuso.

El presidente criticó el freno judicial al reparto de libros en Coahuila y Chihuahua. “Se trata de una decisión arbitraria, injusta, tendenciosa, conservadora y politiquera”, acusó.

“Vamos a esperar a ver si resuelven en definitiva, si no, los padres de familia, las maestras, los maestros tienen que manifestarse y que los padres de familia sepan que no se entregan los libros porque lo está impidiendo la Gobernadora, en el caso de Chihuahua, y este Ministro Aguilar”, lanzó.

El presidente confió en que el lunes próximo, cuando se reinicien las clases, en la mayoría de los estados habrá libros en las escuelas.

Para López Obrador, no se puede estar en contra de ningún libro, y es medieval y de la inquisición el destruirlos.

“¿Cómo se va a dejar sin libros? Uno debe cuidar los libros aunque sean libros en los que uno no se vea reflejado o no coincida uno con el contenido de esos libros, hay personas, libres pensadores, agnósticos, ateos, que tienen su Biblia porque es un libro importante. ¿Cómo no voy a tener un libro, pero además cómo voy a quemar un libro, a destruir un libro?”, dijo.

“Es muy retrógrada, es medieval, es de la inquisición destruir libros, quemar libros. Eso tiene que ver mucho con el conservadurismo, con la derecha, por eso así como ellos no están de acuerdo con nosotros, pues son bien correspondidos”.