Propone gobernador de Michoacán auditoría en CNTE

Ciudad de México— El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que está dispuesto a que se haga una auditoría en la Secretaría de Educación Estatal si también se le hace una revisión a la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

"Juntos ordenemos una auditoría de fondo, para que todo el mundo quede informado de cómo se manejan las cosas, pero una auditoría para todos, para los programas que la CNTE recibe y todos los apoyos extraordinarios", dijo el mandatario.

En conferencia de prensa esta mañana, Aureoles planteó esta acción ante cuestionamientos del uso del dinero que el Gobierno estatal recibió por lo menos en los dos últimos años para la nómina magisterial.

"Empezando por los dirigentes de la CNTE, presentes y pasados, que respondan. Es muy fácil ver la basura en el ojo ajeno y no la viga en el propio", expresó.

Además, aseguró que el Gobierno estatal no desalojará a los docentes porque las vías del tren son un tema de competencia federal.

"No es de nuestra competencia desalojar, es de competencia federal. Si por la cantidad de denuncias que la PGR tiene, nos pidieran el apoyo, nosotros acompañaríamos, pero no vamos a tomar una medida que no nos corresponde", aseveró luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que el Gobierno federal tampoco desalojará a los docentes.

En ese sentido, reiteró su solicitud al Mandatario federal para que se puedan reunir para tratar el tema y encuentren una solución estructural para pagar la nómina magisterial.

"Desde el 18 de diciembre, solicité una cita, una reunión con el Presidente para revisar agenda formal y acuerdos", señaló.

El gobernador planteó que se realice una reestructuración de la Secretaría de Educación del Estado.

"Le pedimos que sea solidario con Michoacán. Michoacán lleva muchos años apoyando su proyecto y por eso hoy le pedimos encausar y resolver el problema con una solución estructural", expresó.