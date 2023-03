Propone Ebrard congruencia para 'contienda que se avecina'

Ciudad de México.- El canciller Marcelo Ebrard, quien busca la candidatura de Morena a la presidencia de la República en 2024, dijo que lo que propone para la "contienda que se avecina" es congruencia.

En la presentación de su libro "El camino de México", Ebrard dijo que lo que los participantes en la contienda se presentarán con lo que son y han hecho.

"El libro está dedicado y está hecho con profundo amor a México y respeto a todas y todos ustedes y a la sociedad mexicana por eso lo hice, si no, no lo habría hecho, y tiene como objetivo un mensaje: lo que tenemos para la contienda que se avecina cada cual es lo que somos y lo que hemos hecho, lo demás no importa", afirmó.

"Nuestros hechos, nuestra vida, nuestra persona, eso es lo que proponemos, la congruencia ahí está".

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que en México jamás se ha tenido una oportunidad como la que se tiene actualmente para cambiar al país para siempre.

Aseguró que el peso es una moneda de referencia global, que los números de México son los mejores de América Latina, que el país debe menos y tiene ingresos, mientras que las exportaciones van creciendo.

Destacó que en México el promedio de edad es de 29 años. "No somos ni demasiado jóvenes ni un país viejo".

Agregó que el país tiene un pueblo productivo y trabajador, y afirmó que debe ser una nación de clase media mayoritaria.