Propone Delgado que INE audite a asistentes a mítines

Ciudad de México.- El líder nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que si el INE quiere comprobar que quienes acuden a los eventos de Claudia Sheinbaum son sólo militantes, deberá poner retenes o arcos de detección para auditar a los asistentes.

"Entonces que vaya el INE y audite a la gente. Eso podría ser, que el INE ponga retenes para que vigile a la gente que puede asistir o no a nuestros eventos.

"Ellos quisieran ver eventos pequeños, pero aún suponiendo que el INE pusiera sus arcos detectores y retenes para no dejar pasar a nadie que no fuera militante, serían actos masivos porque tenemos una militancia muy generosa y masiva en todas las entidades del país", argumentó.

El lunes, Comisión de Quejas del INE ordenó a Sheinbaum y Morena la suspensión de la gira "La esperanza nos une", así como cualquier otro evento con características similares, hasta en tanto inicia la precampaña electoral".

Ahora deberán ser encuentros en lugares cerrados y dirigidos "exclusivamente a su militancia".

Además, en sus discursos no hablará sobre ganar la Presidencia, el Congreso, gubernaturas y demás cargos locales en la elección del 2024, ni enlistar promesas de gobierno o posicionar a su partido.

Delgado afirmó que impugnarán ante el Tribunal Electoral, para que sea la Sala Superior la que determine qué sí o no pueden hacer, y el INE deje de interpretar la ley.

"Es muy discrecional la valoración que están haciendo las autoridades electorales respecto del contenido del discurso. Sería bueno que el Tribunal Electoral que dijera qué sí se puede y que no se puede. Miren el grado de absurdo al que estamos llegando, pero si eso quieren, nosotros lo vamos a respetar. Entonces que nos diga el Tribunal que se puede y que no se puede, porque estamos con interpretaciones permanentes.

"Ellos piensan que un evento grande es para población abierta. No, somos un partido de millones. Entonces, nos mandan a lugares cerrados, está bien, vamos a lugares cerrados. Pero, no van a dejar de ser eventos muy grandes, porque somos un partido de millones, porque nuestra militancia no cabe en un Starbucks, como si cabe la militancia del PRD, por ejemplo", agregó.

Esta semana, Sheinbaum estará en Morenas, Ciudad de México, Guanajuato, Zacatecas, Baja California, y Los Ángeles, en Estados Unidos, por lo que el formato cambiará.

Tanto Delgado como Sheinbaum indicaron que su visita a Los Ángeles se analizará cómo será la organización, pues se tiene programado el encuentro en la famosa Placita Olvera, que es un lugar abierto.

Sin embargo, advirtió, no acatarán la sentencia en sus términos, pues la ley establece que los actos de los partidos están dirigidos a "militantes y simpatizantes", no sólo los primeros como dice el acuerdo el INE.

"Le vamos a pedir al inicio de cada evento a todas las personas que no sean simpatizantes y militantes que por favor se retiren, que no pueden estar en un evento en el que no simpatizan o en el que no son militantes. Porque, en este país de libertades, el INE considera que eso es un delito. Nosotros obviamente no coincidimos, pero si vamos a hacer un llamado enérgico", indicó.

"Les pedimos por favor a nuestros paisanos de Los Ángeles que sólo vayan los militantes o simpatizantes, por favor no lleven a nadie a fuerza, porque sino el INE va a decir que estamos convocando a la ciudadanía", dijo.

Pese a que la Comisión de Quejas desglosó los discursos de la aspirante presidencial que podrían caer en actos anticipados de campaña y en los que reconoce las restricciones legales pero no le importa, Delgado insistió en que han sido "cuidadosos", en el mensaje, pero revisarán.

También defendió la asistencia de Gobernadores morenistas a los actos proselitistas de la aspirante presidencial, y que estos ofrezcan el apoyo de sus gobernados.

"Las prohibiciones que existen sobre los funcionarios públicos tiene que ver con el uso de recursos públicos y ahí si te puedo asegurar que ningún caso hay ni medio centavo de recursos públicos en esta gira financiando el partido y además de qué por si quedará una duda, los gobernadores todos son militantes tenemos hoja de relación y no sólo eso son además consejeros nacionales", dijo.