Propone AMLO tribunal para juzgar a jueces

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en la reforma al Poder Judicial que presentará antes de concluir su sexenio propondrá la creación de un tribunal que se encargue de revisar la actuación de jueces.

En conferencia, el Mandatario dijo que, además de la elección en las urnas de jueces, magistrados y Ministros, contempla la figura de revocación de mandato.

"Se aplicaría también lo de la revocación de mandato, porque no sólo es la elección del juez, magistrado o Ministro, la reforma que voy a enviar, va a incluir también que exista un tribunal al interior del Poder Judicial que esté pendiente".

- La Judicatura, se le comentó,

- "Sí, pero no la Judicatura actual, que está, con todo respeto, pasmada, congelada esto que estamos planteando, no le corresponde a la Judicatura a revisarlo. ¿Conocen ustedes de algún juez que esté siendo procesado o en la cárcel? Son finísimas personas todos".

"¿Es el castillo de la pureza el Poder Judicial? Si se pone ese ejemplo, pues la gente va a estar pendiente y va a decir: 'no, este si actúa con apego a la legalidad y este no', la gente va a estar más pendiente y quiere reelegirse o ascender de juez Ministro: 'no primo hermano, por ti, no voto', hacer la vida pública, cada vez más pública".

El Jefe del Ejecutivo aseveró que el Poder Judicial que está prácticamente secuestrado y tomado por la oligarquía de México.

"Se quiere convertir el poder de los poderes, pues está un poco exagerado, ¿no? Están levitando, ni es constitucional, ni es democrático ni ni lo va a permitir el pueblo".