Propone AMLO pagar a 'tomacasetas' en Sonora

Guaymas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó pagar a los "tomacasetas" para que no pidan dinero a los conductores que circulan por la Carretera Federal 15, de este municipio a Ciudad Obregón.

"En el caso de las casetas o de los cobros, me han pedido no saben cuantas veces que dé la orden para desalojar con la Guardia Nacional con la fuerza y no lo vamos a hacer, vamos a convencer, vamos a persuadir, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho", dijo el mandatario durante una visita de trabajo al pueblo yaqui.

Lo que desean los neoporfiristas, advirtió, es que actúe con violencia y reprima a los que exigen cuotas ilegales.

"Soy comandante supremo de las Fuerzas Armadas y nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo de México, nunca, entonces tenemos que buscar el acuerdo y (el gobernador) Alfonso (Durazo) nos va a ayudar a hablar con los compañeros, ver cuánto es lo que obtienen, se los damos, para obras", expuso.

Los "tomacasetas", entre los que supuestamente hay indígenas yaquis, aseguran que cobran porque los vehículos pasan por su territorio.

Sin embargo, fuentes estatales refieren que en ese asunto está involucrado el crimen organizado.

Incluso, quienes cobran peaje de manera ilegal instalaron sus propias casetas.

Reforma constató que al menos 20 hombres instalaron un retén en la carretera México-Nogales, a la altura de la estatua del Danzante Yaqui.

Esta vía es paso obligado para camiones de carga que se dirigen a Estados Unidos.

Ofrece batear amparos contra distrito de riego

En la reunión con autoridades yaquis, López Obrador también prometió hablar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para desechar una serie de amparos que impiden la creación del Distrito de Riego 018. Ese distrito fue decretado en septiembre pasado y tendrá una superficie de 126 mil 259 hectáreas, de las cuales 61 mil 223 serán irrigables, con un volumen de 673 millones de metros cúbicos.

Sin embargo, en la reunión los yaquis se quejaron de una serie de amparos que otorgaron dos juzgados a particulares que refieren que ese distrito les quita agua para sus tierras.

"(Voy a) pedirle al presidente de la corte de que este asunto del agua, se vea como un asunto de Estado, voy a hablar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia con el propósito de que estos amparos sean desechados para decirlo con claridad, porque sería una injusticia, puede salir un leguleyo a decir que se tiene que respetar el Estado Derecho, pero siendo un asunto de Estado y de justicia, en el Estado de Derecho que ellos esgrimen, es siempre estado de chueco, no de derecho, no tiene cabida en situaciones como las que estamos tratando", planteó.