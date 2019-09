Propone AMLO abrir debate sobre legalización de drogas

Mérida— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que después de su primer año de Gobierno podría organizar foros y abrir un diálogo sobre la posibilidad de la legalización de las drogas para uso medicinal.

"No descarto la posibilidad de convocar a una consulta, una reflexión colectiva, sobre este tema de la legalización de algunas drogas y sobre todo con lo que tiene que ver con las drogas curativas o para atención médica", sostuvo en su conferencia de prensa.

Sobre la posibilidad de legalización, planteada por el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, López Obrador afirmó que no debe descartarse como una medida también para reducir la violencia en el país.

Sin embargo, indicó que por ahora su Gobierno está enfocado en otras vías para disminuir los delitos, como aumentar la vigilancia con la Guardia Nacional, crear programas sociales y campañas que alertan sobre los males de las drogas.

"En los últimos tiempos hasta se hacía apología de estos delitos", acusó en su rueda de prensa realizada en la Base aérea Militar de esta ciudad.

El mandatario aseguró que los foros o la consulta sobre la legalización de la droga puede ser antes de la mitad de su sexenio.

"Vamos a esperar a que tengamos un año de Gobierno, que lo cumplimos el 1 de diciembre, vamos a hacer un corte, evaluar lo que hemos avanzado y vamos ahí a tomar una decisión, yo espero que para el 1 de siembre sean muchos más los buenos resultados", comentó.

López Obrador indicó que buscará que el tema sea tratado abiertamente con el apoyo de los medios de información en mesas de discusión.

"Que se conozcan distintas opiniones, hay quienes no quieren que se legalice o se permita la utilización de drogas, ni siquiera para propósitos medicinales y hay quienes plantean que debe de permitirse para esos propósitos y que además el problema de la violencia se origina por la prohibición", comentó.

"Hay opiniones muy diversas, un abanico de puntos de vista, entonces abrir el debate, que todo mundo exponga, que se escuchen argumentos de todos y luego tomamos una decisión".