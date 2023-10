Propone AMLO a Vasconcelos como Embajador ante ONU

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al senador Héctor Vasconcelos para que releve a Juan Ramón de la Fuente como Embajador en la ONU.

"(Héctor Vasconcelos) es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y él queremos que sea nuestro Embajador en la ONU.

PUBLICIDAD

"Y le voy a pedir de que lleve nuestro mensaje a la ONU, de que se despierten, que se aviven, que actúen porque si están muy burocratizados, ya hace falta que la diplomacia actúe más para evitar las guerras", dijo el Mandatario en su conferencia matutina.

Aunque está pendiente que el Senado avale el nombramiento, AMLO confió en que acepten la propuesta que enviará en dos semanas o un mes.

"Concluyó el doctor Juan Ramón de la Fuente, hizo un trabajo de primera, le tocó representarnos cuando México formó parte del Consejo de Seguridad, se presentaron muy buenas iniciativas, hizo muy buen trabajo al grado que ahora que va a haber un encuentro para evitar el uso de armas nucleares, es algo que México siempre ha deseado, el control de las armas nucleares.

"Él siendo representante de México en la ONU fue seleccionado para conducir la reunión con este propósito y ya no está, porque él decidió regresar a México, estuvo conmigo, lo invité, fue invitado especial al Grito el 15 de septiembre, pero aún no estando él como Embajador le he pedido a Alicia Bárcena de que nos represente Juan Ramón en esta reunión, que todo el grupo de países lo eligió a él para conducir esta reunión que tiene que ver con el desarme nuclear, es muy importante su labor, se lo agradecemos", agregó.

López Obrador reconoció la trayectoria del senador y elogió que devolviera su título de doctorado en Harvard como protesta porque la universidad nombró maestro a un ex Presidente.

"Es hijo de José Vasconcelos, uno e los mejores, sino es que el mejor Secretario de Educación Pública que ha habido en la historia del País".