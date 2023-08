Propone AMLO a su sucesor más trenes y otra refinería

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a quien resulte ganador de la Coordinación Nacional en Defensa de la Transformación, cargo que será definido en septiembre próximo, que construya más trenes e incluso una nueva refinería.

En conferencia, el Mandatario pidió a su sucesor que no deje de invertir en obra pública y que no pare la industria de la construcción.

"La recomendación que voy a hacer cuando entregue, bueno, ya voy a entregar el bastón de mando en un mes, menos, en 20 días, para la dirección del movimiento, me quedo nada más cuidando todas las acciones del Gobierno, pero una de las recomendaciones que las tengo que hacer, es mi responsabilidad, a lo mejor no me hacen caso, es lo más seguro, pero voy a dejar un esbozo de lo que se debe seguir haciendo, por ejemplo no dejar de invertir en obra pública, que no se pare la industria de la construcción".

"Porque genera muchos empleos y genera bienestar, es como montar la bicicleta y ni dejar de pedalear, si ya de acabó el Tren Maya y el del Istmo, por qué no el tren de Veracruz a la CDMX, y el Tren de la CDMX a Querétaro y al norte, a Guadalajara, a Sonora pasando por Nayarit y hasta la frontera, estoy hablando de trenes, porque hace falta, trenes de pasajeros, de carga, lo mismo en el caso de carreteras, del sector energético, pensar en la construcción de una nueva refinería".

El tabasqueño pidió seguir invirtiendo en energías renovables.

"A ver si es posible rehabilitar toda la industria petroquímica, que la dejaron en la ruina, y muchas otras cosas, el Plan Sonora, y todos, tienen muchísimas posibilidades para seguir creciendo con bienestar, progreso con justicia y seguir adelante".