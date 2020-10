Propone AMLO a opositores turnarse el Zócalo

Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una invitación a integrantes de Frena para que liberen el Zócalo un día al mes para poder llevar a cabo actividades una vez que pase la pandemia.

"Es un acuerdo que desde ahora les propongo a los de Frena, a los de México Sí y a la BOA y a todos, que nos den cuando menos un día al mes, que nos permitan el Zócalo un día al mes. Ese día, si están los de Frena, puedan moverse a una plaza cerca, terminamos y regresan; si están los de México Sí, lo mismo, nada más para ser equitativos, que haya igualdad, que todos tengamos posibilidad de manifestarnos", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal urgió a Frena no acaparar el Zócalo, pues cuando pase la pandemia él planea hacer en este lugar diversas actividades.

"Todos pueden estar aquí protegidos, sin ningún problema, nada más que no se vayan a querer quedar con el Zócalo; es decir, que no acaparen, que nos pongamos de acuerdo porque ya nosotros vamos a empezar, cuando termine de padecerse por la pandemia, vamos a estar informando, pero no va a ver desalojos", aclaró.

Ayer, el presidente afirmó que ya viene al Zócalo un nuevo movimiento en su contra al cual llamó "Frena 2", conformado por el empresario Claudio X. González y el dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.

"Me da hasta ternura, sentimiento, me conmueve, son tan sinceros", agregó ayer en tono irónico.