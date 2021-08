Propone AMLO a Biden visita a México en septiembre

Ciudad de México— Andrés Manuel López Obrador informó que su Gobierno invitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a que visite México en septiembre.

“Hay esa posibilidad, nosotros le formulamos una invitación para que visite México y tener una reunión. Se está proponiendo que para finales de septiembre”, señaló en conferencia matutina.

El mandatario federal reiteró que hay muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos y la reunión del martes con altos funcionarios de ese país fue provechosa para ambas naciones.

“Es muy buena la relación con el Gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden. La reunión de ayer también fue muy provechosa, muy buena para los dos países, la llamada con la vicepresidenta Kamala Harris, lo mismo”, dijo.

El martes, los Gobiernos de México y Estados Unidos acordaron en una reunión del altos funcionarios que el país vecino mantenga el cierre de su frontera sur debido a los rebrotes de Covid-19.

“Coincidimos en que es importante (la reapertura), pero desafortunadamente las variantes y rebrotes complicaron el escenario. Vamos a seguir avanzando en la vacunación y en la comunicación constante para buscar una ruta”, indicó uno de los asistentes al encuentro.

Durante su llamada del lunes con la vicepresidenta Harris, el presidente le pidió reabrir por completo la frontera entre ambos países, tema que el canciller Marcelo Ebrard abordó con la delegación encabezada por Jake Sullivan, Consejero de Seguridad Nacional estadounidense. En la mañanera del martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que ve poco factible la reapertura de la frontera norte el próximo 21 de agosto.

“El 21 de agosto yo lo vería muy pronto, no creo que sea factible. Sería alimentar una expectativa que no tenemos fundamentos para decir que se va a llevar a cabo, no lo veo tan próximo como el 21 de agosto”, declaró.