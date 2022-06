Propone AMLO a Biden plan conjunto contra inflación

Ciudad de México.- Durante su visita a Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá a su homólogo estadounidense, Joe Biden, un plan conjunto en contra de la inflación.

En conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario federal presumió que la inflación en México es más baja que en Estados Unidos y Europa.

"Ahora que voy a Estados Unidos, que voy a tener una entrevista con el presidente Biden, le quiero hacer una propuesta para que conjuntamente, en la medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario conjunto".

"La primera, tiene que ver con energéticos, como está arriba el crudo, los excedentes los usamos para que no aumente el precio de las gasolinas ni del diésel y eso nos ayuda para controlar la inflación. Lo segundo, impulsando la actividad productiva en el país, hice un recorrido por 5 reuniones de México, me reuní con agrónomos para que impulsemos sobre todo la producción de autoconsumo y se están reconvirtiendo algunos programas que ya teníamos para el campo, por ejemplo Sembrando Vida, que se inicie con cultivos básicos y vamos a beneficiar a 800 mil productores con fertilizantes gratuitos, todo esto más producción", detalló.

El tabasqueño dijo que se buscaría replicar el acuerdo con distribuidores, dueños o gerentes de tiendas departamentales para que no aumenten los precios de la canasta básica.

"Y lo tercero, quiero hacer una propuesta, también de parte de Estados Unidos queremos que haya una contribución a nuestro país. Que ese es el plan conjunto que voy a proponerle al presidente Biden y estoy seguro que van a haber buenos resultados, porque el presidente Biden está preocupado por esta situación, por eso de que se reduzca el precio de las gasolinas, unos habla de 2 solas o 50 centavos el galón", abundó.

- ¿Qué le pediría?, se le cuestionó.

"Es que no me puedo adelantar, ya tengo el documento y va a ser favorable, pero vámonos despacio, por que si no distorsionan las cosas y es algo que va a ayudar a la gente en Estados Unidos y va a ayudar a nuestros paisanos mexicanos", respondió.

Pide a Banxico tras alza histórica de tasa: 'piensen otra fórmula'

Luego que el Banco de México (Banxico) aplicó un aumento histórico unánime de 75 puntos base a su tasa de interés, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que debe ser aplicada una nueva fórmula.

"Suben las tasas, yo respeto la autonomía de Banxico, pero como que ya deberían de pensar los técnicos en otra fórmula. No son solo los de Banxico, son todos los bancos centrales del mundo, cuando hay inflación, la fórmula es aumentar las tasas de interés, en todos lados", dijo.

Ayer, el banco central incrementó su tasa de referencia a 7.75 por ciento para tratar de enfrentar la elevada inflación en el país, que en la primera quincena de junio llegó a 7.88 por ciento anual, máximo en 21 años y cinco meses, en línea con la tendencia de la Reserva Federal de Estados Unidos.

¿Por qué Banxico sube su tasa de referencia?

Para controlar la inflación, Banxico toma una serie de medidas y la más conocida es hacer cambios a su tasa de referencia, es decir, la tasa de interés que cobra por prestar dinero a instituciones financieras y puede mantenerla igual, bajarla o incrementarla.

Al elevarla provoca el mismo efecto en las demás tasas de interés del mercado con lo que los créditos se vuelven más caros, eso desincentiva el consumo y ocasiona que los precios de los bienes y servicios bajen.