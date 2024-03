Promete Xóchitl Tarjeta Mexicana a mujeres vulnerables

Ciudad de México.- La candidata del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, anunció su intención de ayudar a las "mujeres vulnerables", en caso de ganar la Presidencia, con una Tarjeta Mexicana de cinco mil pesos al mes.

Al amparo del 8 de marzo, la aspirante presentó un paquete de propuestas para la mujer que elaboró con colectivos feministas y "de la mano de la sociedad", bajo la sombra de "un país injusto, violento y feminicida."

Afirmó que, eventualmente en el Gobierno, habría cero tolerancia a la violencia contra niñas y mujeres y, simultáneamente, cero impunidad para agresores sexuales.

"Toda mujer contará con una tarjeta en donde recibirá un apoyo que le permitirá solventar sus gastos. La tarjeta dará 5 mil pesos mensuales", explicó.

La oferta comprende, además, un sistema nacional de cuidados con estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, médico en tu casa, aldeas del saber y universidades de la vida.

Gálvez aludió al comportamiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido en relación con la mujer y afirmó que es "un machito".

"El presidente tiene cero disposición de aprender. (...) Yo sí creo que es un machito, yo sí creo que se siente superior a las mujeres, no nos ve de tú a tú, no: a él le gustan mujeres que lo obedezcan, esa es la cultura del patriarcado, es la verdad, es con lo que estamos peleando con hombres como el presidente que no le da su valor a las mujeres", planteó .

En todo caso, ponderó la candidata, en el Gobierno de López Obrador "hay mujeres que se dejan: ellas no tendrían por qué asumir ese papel de floreros, pero creo que nosotras tenemos que tener la capacidad de decir no: yo a Fox le dije que no estaba de acuerdo con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y se lo dije pública y frontalmente".

Gálvez se dio el lujo de asegurar que, al frente del Gobierno, tendría la mayor libertad "para nombrar a su Gabinete, porque al no pertenecer a ningún partido político, al venir de la sociedad civil, tengo la posibilidad de nombrar a buenos cuadros dentro de los partidos. Yo diría que a lo mejor uno que otro de Morena".