Promete Ssa revisar carencias en INER

La Secretaría de Salud (Ssa) se comprometió a revisar y atender las carencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), como la falta de insumos y medicamentos, aseguró Óscar Ramos, líder de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

"Lo que nos ofrece esta autoridad es ver, precisamente, la salud de los pacientes, ver de inmediato la parte de recursos materiales, la compra de medicamentos", afirmó.

"Van a revisarlo, van a hablar con la gente indicada de recursos materiales para que se revise el caso".

Autoridades de la dependencia recibieron a una comitiva, liderada por Ramos, en representación de los trabajadores que esta mañana protestaron frente a las instalaciones de la Ssa, donde acusaron que en el INER hay falta de insumos médicos, recortes al gasto y a los estímulos salariales.

El subsecretario de Finanzas de la Ssa, Pedro Flores, y el representante de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Ricardo López, atendieron a los manifestantes.

Tras tres horas de reunión, Ramos informó que la Secretaría les explicó que el retraso en resurtir insumos a los hospitales es porque deben seguir el proceso de la compra consolidada de medicamentos.

"La nueva política de consolidación, desgraciadamente, no tiene la inmediatez que quisiéramos, que si hoy necesitamos un medicamento, un paracetamol, hoy mismo lo compramos, tiene que hacerse todo un proceso de licitación siguiendo las reglas de la ley y eso retrasa tiempo", indicó Ramos.

"Hay cambios, no hay dinero y, por lo tanto, tienen que evitar los endeudamientos a nivel nacional y por eso tenemos que esperar, pacientes y trabajadores, a que resurtan nuevamente los hospitales", agregó.

El líder sindical señaló que en tres semanas sostendrán una nueva reunión con estas mismas autoridades y esperan que se realice en el INER para que vean las condiciones en las que trabajan.

"No hubo respuesta a corto plazo, nos piden paciencia, nos piden esperar un poco más la cuestión de los recursos materiales que hacen falta", dijo.