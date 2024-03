Promete Gálvez seguridad en carreteras

Ciudad de México.- En reunión con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), que ha denunciado asaltos en carreteras, la candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, se comprometió a resolver la inseguridad en todo el país.

"Cada hora se cometen 1.6 robos a transportistas y según Concamin las pérdidas en 2022 por el robo de mercancías fue de alrededor de 7 mil millones de pesos. Quiero hacer un compromiso con ustedes primero, con todos los transportistas, de que para mí la máxima seguridad va a ser el tema de la seguridad pública, sin seguridad no hay absolutamente nada", manifestó.

"Vamos a enfrentar a los grupos criminales con la ley en la mano. Obviamente vamos a fortalecer los derechos humanos, o sea, nadie quiere violentar los derechos humanos".

La candidata de la coalicíón Fuerza y Corazón por México acusó que el Gobierno federal ha dejado a su suerte a los empresarios, sin diálogo para resolver los problemas con la inseguridad y las largas filas en las aduanas por la inexperiencia de los marinos, a quienes se les encargó la operación.

"Yo vi la fila de camiones de 16 kilómetros en la aduana de Manzanillo. Yo la vi. Nadie me la cuenta. ¿Por qué? Pues porque ponen a los marinos a hacer un trabajo para el que no estaban preparados. No es nada contra los marinos. Es contra los jefes, es contra el Presidente, que pone a un cabo a entender temas de aranceles, cuando nunca en su vida los ha manejado", expuso.

Gálvez ofreció una Aduana de América del Norte binacional, parar el tráfico de precursores químicos del fentanilo y de armas hacia México, fortalecer la Guardia Nacional para mejorar la seguridad en carreteras, agilizar los trámites de transportistas en los ministerios públicos y garantizar la disposición de diésel bajo en azufre en todo el país.

La senadora con licencia pidió el apoyo de la Canacar de cara a la elección del 2 de junio próximo.

Se conformaría, dijo, con la mitad de los votos de los 3 millones de empleados.

"Va a contar conmigo, yo quiero que me ayuden. Les pido que me ayuden a ganar, sí les pido que si están de acuerdo, que México no puede seguir en un baño de sangre", expresó.

En la sesión de preguntas, los empresarios acusaron la inseguridad en carreteras, el poco apoyo del Gobierno, la tramitología y los cobros altos, incluso en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

"Estamos en una base militar y estamos pagando desde que ingresamos a un patio regulador, según espacios de estacionamiento, y eso nos encarece porque tenemos que pasar forzosamente por ese patio para poder ingresar, hacer nuestras funciones dentro del recinto fiscal", acusó un delegado transportista.

"Si no pasamos por ese patio, no podemos ingresar al recinto fiscal y es una tarifa bastante grande, porque es un banderazo de 345 pesos y horarios de una hora, aparte de las distancias que tenemos para llegar allá a cumplir nuestras funciones".