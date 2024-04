Promete en debate una Xóchitl cómoda

Zihuatanejo, Guerrero.- Para el segundo debate, Xóchitl Gálvez vestirá un atuendo más cómodo, se desentenderá de sus asesores y buscará ser ella misma.

Si a ojos de sus simpatizantes quedó a deber en el primer ejercicio del pasado 7 de abril, sin poder descolocar a Claudia Sheinbaum, la abanderada postulada por el PAN, PRI y PRD considera que el nuevo formato le favorecerá para tener más punch en el siguiente encuentro, programado para el 28 de este mes.

En entrevista, Gálvez reveló que el equipo de Sheinbaum supuestamente ha maniobrando en el INE para evitar que lleguen preguntas del público a los tres candidatos.

“De repente es muy complicado que cada asesor te dice una cosa distinta. Está cañón: uno te dice ‘tienes que ser así’, otro te dice ‘tienes que ser acá’, ‘no, no ataques al Presidente, ataca más a Claudia’, ‘no, no ataques ni a Claudia ni al Presidente’. Híjole. Está muy difícil. Entonces yo realmente voy a hacer lo que yo pienso que debo de hacer”, adelantó.

Un formato distinto, explicó Gálvez, le permitirá cuestionar a Sheinbaum para conseguir “la posibilidad de hacerla que conteste”.

“Y eso creo que va a ser importante, aunque anticipo, a ella la van a entrenar para no contestar, porque si contesta tendría que contradecir al Presidente, tendría que reconocer que hubo incremento de pobreza extrema, no lo va a hacer nunca, ella le tiene miedo al Presidente”, agregó.

“Ellos están exigiendo que no haya preguntas del público. Ese es el extremo. O sea, un mix, sí, porque le tienen miedo a las preguntas. O sea, ellos a toda costa quieren que estas preguntas que le incomodaron al Presidente no existan y están presionando al INE para que las quiten. Entonces, yo creo que en ese formato yo me voy a sentir mucho más abierta, mucha más confianza de poder rebatirle”.