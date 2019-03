Promete AMLO consultar a CNTE para reforma educativa

Ciudad de México— Los maestros de la CNTE serán consultados para la elaboración de las leyes secundarias de la nueva reforma educativa que impulsa el Gobierno federal, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con medios tras su visita a Acapulco, el mandatario federal aseguró que el magisterio disidente no pugna por el control de plazas.

"Hay un tema que se trató ayer, que me informaron, muy destacado: el hecho de que los maestros expresaron que no los mueve el interés de manejar las plazas. Ayer, ellos nos dejaron de manifiesto que eso es un asunto secundario, que no tienen ningún reclamo acerca de lo que plantea la reforma constitucional, que quieren estar atentos a las leyes secundarias, reglamentarias, porque no todo puede estar en la Constitución.

"Pero, se hizo el compromiso de que ellos puedan, no sólo esta sección sindical (la 22 de Oaxaca), sino todos los maestros. Conocer y participar, dar su punto de vista, sobre la elaboración de las leyes secundarias y de los ordenamientos que derivan de la reforma constitucional", afirmó el tabasqueño.

De acuerdo con un comunicado, el Ejecutivo federal fue informado de que los maestros realizarán una asamblea estatal en Oaxaca para definir una ruta.