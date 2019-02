Promete AMLO apoyo a presas en Mazatlán

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a dar apoyo durante su sexenio a las presas de Santa Maria y Picachos y rehabilitar el puerto de Mazatlán en Sinaloa.

"Vamos a resolver lo de las dos presas, la presa para que haya agua en Mazatlán y la presa de Santa María que va a tener recurso suficiente y en el sexenio va a quedar terminada, y vamos a rehabilitar el puerto de Mazatlán ", prometió el Mandatario.

También, comentó que está trabajando de manera coordinada con el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, quien se ha portado a la altura para resolver los problemas de la entidad.

Ante miles de personas que acudieron al estadio de beisbol Teodoro Mariscal, el tabasqueño insistió en que la violencia en el País se terminará cuando los mexicanos sientan que hay bienestar.

En este mismo escenario, desde las gradas, medio centenar de representantes de estancias infantiles y madres de familia, con megáfonos, le exigían mantener los subsidios.

En respuesta, López Obrador insistió en que no entregará recursos a intermediarios.

"Les digo de manera directa a las estancias infantiles: va a seguir el apoyo a madres y a padres, les va a llegar con una tarjeta su apoyo, pero no a las organizaciones, de manera directa a los más de 300 mil niños", dijo.

Seis de ellas lograron bajar hasta enfrente del presidium con una pancarta exigiéndole no quitarles los recursos, pues desde este año, además de entregar mil 600 pesos a los papás, sólo se dará a los niños menos a tres años.

El Mandatario federal vio un estadio plagado de pancartas, en las que se le exigía apoyos para salud, para pescadores, para desempleados, entre otros.

López Obrador visitó Mazatlán para presentar el programa Integral de Desarrollo Bienestar.