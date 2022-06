Promete Adán apoyo, obras y hasta cambio de funcionarios

Ciudad de México— El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien hasta hace algunas semanas manejaba bajo perfil y poca presencia mediática, ahora promete apoyos, obras y hasta cambio de funcionarios.

En plena carrera rumbo al 2024, el funcionario federal afirmó en San Luis Potosí que el próximo año estarán terminadas las obras de la carretera federal 057, cuya inversión total será de 5 mil 200 millones de pesos, así como la modernización de otros cuatro espacios de carretera federal.

Al encabezar un evento con autoridades locales, incluido el gobernador Ricardo Gallardo, la "corcholata" de Morena también comprometió la ampliación del Aeropuerto de Tamuín, en la misma entidad, y el nombramiento de un nuevo delegado de Comunicaciones.

"Tamuín debe de tener su Aeropuerto, yo me comprometo a que va haber el nombramiento de un nuevo delegado de la SCT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) en los próximos 15 días", dijo.

"Para que entonces ya no haya pretexto y puedan iniciarse las obras de la ampliación del Aeropuerto, de la pista básicamente, y de las instalaciones del Aeropuerto de Tamuín para que sea pues una especie de centro logístico y desde luego de transporte de pasajeros regional que nos ayude a darle otro dinamismo a esa región tan importante del Estado".

Las promesas del tabasqueño no pararon ahí, también se comprometió a que en un plazo de 60 días iniciará la recuperación o rehabilitación del ducto de la presa El Realito.

"Para que no andemos pensando en que nos va hacer falta agua aquí en la ciudad o en la zona industrial, la huasteca potosina tiene... es una maravilla, tiene otras ventajas y no corre ese riesgo, pero necesitamos fortalecer el sistema hídrico de la capital", expresó.

"Para que nos ayude a mayor desarrollo industrial, esa es una gran ventaja que ustedes tienen respecto de estados vecinos, que mejor no menciono porque se van a poner celosos o después dicen que uno vino a darle preferencia a San Luis Potosí, pues es nuestro consentido el Gobernador Ricardo, cómo no lo vamos a...".

López, quien durante el evento repitió que no se considera político, refrendó el apoyo de todo el Gobierno federal a la administración de Gallardo, quien ganó la Gubernatura bajo las siglas del Partido Verde, pero es aliado de Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ricardo no está solo; está a la altura de este reto y el Gobierno federal está comprometido a ayudarlo con todo. Estarán los programas federales, que esos pues ya ustedes los conocen y que ya son una obligación hasta constitucional, pero es un compromiso del Presidente de la República de cumplirle no nada más a los potosinos, sino a los mexicanos en la generosidad de esos programas sociales", abundó.

"Lo que se requiere, nosotros vamos a apoyarles. Para que no quede ninguna duda, el Gobierno federal, y es la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, va ayudar con todo al gobierno hermano, al Gobernador hermano de San Luis Potosí".

También bromea

En sus recientes eventos en distintos estados, el miércoles estuvo en Baja california y Baja California Sur, López también se ha caracterizado por improvisar sus discursos y bromear durante los mismos.

Este jueves, después de la intervención de Cardona, el Secretario expresó que no hablaba tan bonito ni tenía un manejo del escenario como el que tiene el Gobernador, pero que haría el intento, lo que causó la risa de algunos asistentes.

"Le tiene que ir muy bien a San Luis Potosí en los seis años que le toca gobernar a Ricardo Gallardo, no le voy a decir que no le va hacer falta nada porque después se la va creer y no lo vamos a aguantar allá en la Ciudad de México", siguió bromeando.