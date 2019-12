Primero multas a Morena, luego recorte: INE

Ciudad de México— Antes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le recorte a Morena el 75 por ciento de su financiamiento público para regresarlo a programas sociales, el partido deberá pagar las multas que debe al organismo.

"No importa la voluntad del partido, está garantizado que las multas se van a cobrar primero, luego se hará la voluntad del partido", afirmó el presidente del organismo, Lorenzo Córdova.

El consejero explicó que los mil 653 millones de pesos que recibirá ese partido para el 2020 para actividades ordinarias, se dividirán en 12 meses, por lo que a esa cifra mensualmente se le quitará primero el monto por sanciones, luego el 75 por ciento que pide el partido.

Ambos rubros se regresan a la Tesorería de la Federación para que, el primero, se dirija al Conacyt, y lo segundo para lo que decida el Gobierno.

"El INE recibe de la Tesorería el monto que corresponde a los partidos políticos y en el mismo momento se hace el cálculo de lo que se les debe retener por multas, y se deposita el resto a las cuestas de los partidos.

"En este caso, (se les descuenta) lo que les corresponde en multas, y eventualmente lo que deciden no recibir, y el resto (se va) a sus cuentas", explicó, esto luego de que anoche recibió la petición de Morena de quitarle el 75 por ciento de su financiamiento público.

Al cuestionarle si con los 400 millones de pesos, con los que se quedaría el partido al año, no ponen en riesgo la operación del partido, aseguró que el Instituto únicamente cumple la petición de la dirigente morenista, Yeidckol Polenvsky, sin opinar sobre su operación interna.

Sin embargo, afirmó que como el recorte es mensual, en el momento que el partido lo decida podría cambiar la solicitud.

"No lo sé (si provocará problemas a Morena). El INE acata lo que dice el partido, pero las multas se pagan porque se pagan", insistió.

En el 2019, Morena fue multado con 59.4 millones de pesos, y aunque ha recibido este año multas millonarias, éstas se encuentran aún en litigio ante el Tribunal Electoral, pero de confirmarse se aplicarán el próximo año.