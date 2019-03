Prevén tensión en relación México-España

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitara al Rey de España disculparse con los pueblos originarios de México por abusos cometidos en la Conquista, expertos consideraron que la relación entre ambos Estados tendrá un momento difícil.

"Esto hará pasar un momento difícil, como se está viviendo el día de hoy", afirmó el Embajador en retiro Hermilo López-Bassols en entrevista con REFORMA.

Aunque planteó que las disculpas serían apropiadas históricamente, el miembro del Servicio Exterior Mexicano dijo que costará mucho trabajo que España recapacite, luego de que rechazó el contenido de la carta que envió el Mandatario mexicano el 1 de marzo al Rey Felipe VI.

"Sería el reinicio de una relación que es de pares, y una de las partes debe reconocer necesariamente que pisoteó los derechos de nuestros indígenas y que se apoderó de nuestras riquezas ilegítimamente", señaló.

"La cerrazón que mantiene el Gobierno español corresponde a la no interpretación de los hechos como realmente ocurrieron y una actitud de supremacía, de pseudosoberanía que todavía creen que pueden tener con México", añadió.

Cecilia Soto, ex Embajadora de México en Brasil, indicó que fue una declaración desafortunada y criticó la manera en que el Presidente abordó el tema.

"Hay tanto afecto y tanta afinidad entre México y España que se va a superar este momento, pero de que sí es un raspón, sí lo es", expresó en entrevista telefónica.

"Es una situación difícil en el tema cultural, pero se compensa porque hay relaciones con España en todo, es la segunda más grande que tiene México".



La especialista del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) dijo que López Obrador se mostró ante el mundo como alguien intolerante.



"Es una declaración desafortunada, no quisiera estar en el lugar de la Embajadora (Roberta) Lajous, por lindo que esté Madrid", aseguró.



"En el momento en el que él califica y condena ya cierra la posibilidad de diálogo y reflexión, y era un tema que hubiera valido la pena invitar al Gobierno de España, hacer cosas juntos, examinar, analizar, ponderar".



Yoanna Shubich, especialista en Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, aseveró que fue un error diplomático que el Presidente mexicano, de manera unilateral, difundiera el contenido de la carta enviada al Rey de España.



"Me parece que es legítimo tener una discusión seria.



"Me parece que sí se puede discutir la historia, pero el problema es cuando se trata de usar el pasado para manipular el presente", manifestó.