Preven retiro de fuerzas armadas en algunos municipios

El Gabinete de Seguridad planteó ante senadores y diputados un escenario en el que las Fuerzas Armadas podrían retornar a sus cuarteles en aquellos estados y municipios donde su presencia ya no sea requerida.

Los secretarios de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad Pública dieron cuenta ante los integrantes de la Comisión Bicamaral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada del Congreso de la Unión de "miles de operativos" que han surtido efecto en muchas plazas del país, de acuerdo con la versión que de la reunión ofreció el senador perredista Miguel Ángel Mancera.

"Nos explicaron que van a estar atentos a lo que se vaya requiriendo y sea necesario construir porque se habló de poder construir, el retiro de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública", detalló en entrevista el exjefe de Gobierno.

-¿Les dijeron o dieron a entender que ya se prepara la retirada en los municipios donde ya no es necesaria la presencia?

Que donde ya no fuera necesaria la presencia, ellos están en la sintonía de que allí ya no esté la Fuerza Armada. Que donde ya nos lo requiera, allí ya no estarán.

-¿Y para cuándo?

Vamos a estar atentos, quedaron de entregarnos informes complementarios y nosotros de preparar el dictamen.

Mancera explicó que los mandos militares les dieron una explicación de los muchos operativos que les solicitan, que realizan en estados y municipios, y que ellos ya están también requiriendo la información de aquellos estados o aquellos municipios en donde ya no requieren la presencia de la Fuerza Armada Permanente.

El legislador del sol azteca dijo que no se mencionó en qué plazas podría comenzar el retiro de las tropas.

La reunión se desarrolló el miércoles en las instalaciones del Centro de Mando y Control del Estado Mayor de la Armada.

De acuerdo con un comunicado del Senado, se abordó también en el encuentro el fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio y del tráfico de fentanilo.

La reunión fue encabezada por el anfitrión, el Almirante Secretario de marina, José Rafael Ojeda Durán, y por el senador morenista Cristóbal Arias, presidente de la Comisión Bicamaral.