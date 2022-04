Prevén parálisis en inversión energética

Monterrey.– Pese a que la reforma eléctrica constitucional no logró los votos en el Congreso, el sector eléctrico mantiene un ambiente de incertidumbre y freno regulatorio para consolidar nuevas inversiones.

Rosanety Barrios, experta del sector energético, comentó que pese al freno a la propuesta de reforma eléctrica, eso no recuperará la certidumbre para nuevas inversiones.

“Este Gobierno no ha necesitado cambiar la Constitución para detener la reforma de 2013, que no ha sido implementada a lo largo de esta Administración y no veo cómo podría hacerse; sigue la parálisis en la que hemos vivido estos tres años, seguirán los amparos porque está el tema del cambio a la Ley de la Industria Eléctrica, por lo tanto no hay condiciones en México para invertir en el sector eléctrico”, aseguró.

Ana Lilia Moreno, titular del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, coincidió en que empresas del sector se encuentran en un limbo jurídico debido a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.