Prevén más consultas sobre Santa Lucía

Ciudad de México— El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Zoé Robledo, dejó abierta la posibilidad de que se hagan más consultas sobre la construcción del nuevo Aeropuerto en Santa Lucía.

Tras participar en un foro sobre políticas públicas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el funcionario aseveró que la intención es que no haya nada impuesto o en contra de los intereses de la población.

A pregunta expresa, Robledo rechazó que el Gobierno federal se haya "quedado corto" con la consulta en la comunidad de Xaltocan, Nextlalpan, uno de los tres municipios impactados, en la que participaron menos de 700 personas.

"No (se quedó corto), yo creo que esa es una parte, pero puede haber todavía más consultas, o más diálogo, o más mecanismos de participación", aseveró.

"Ese proceso tiene que ser de una enorme interlocución, particularmente con los poseedores de los derechos de las tierras, porque ellos son clave en el éxito del Aeropuerto de Santa Lucía, de todo el proyecto".

Robledo consideró que aunado a las consultas sobre el aeropuerto en Santa Lucía, deben privilegiarse otros mecanismos de deliberación como las asambleas comunitarias y las asambleas ejidales.

Cuestionado sobre si el Gobierno federal enviará al Congreso una Ley de Consulta, el subsecretario dijo que no se tiene contemplado, aunque sí se buscaría contar con un protocolo en la materia que más adelante podría convertirse en norma.

"Entonces eso supone un debate, una discusión pública muy, muy grande, y seguirlo bajo esas normas. No presentar la iniciativa, sino hacer el planteamiento de un protocolo para consultar lo que puede convertirse en la Ley de Consulta", reiteró.

"Se ha estado trabajando mucho por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con el maestro Adelfo (Regino Montes), hay iniciativas de legisladores que estamos revisando, pero es un proceso que espero ya pronto se pueda anunciar".