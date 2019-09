Prevén impacto a Comar por restricción de EU

Ciudad de México— La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) será el órgano gubernamental más afectado por la nueva normativa de Estados Unidos que niega el asilo a casi todos los migrantes que lleguen a la frontera con México.

Así lo advirtieron activistas y especialistas en migración, quienes consideraron que la medida, avalada por la Suprema Corte de Estados Unidos el pasado miércoles, tendrá un impacto grave en el sistema de asilo mexicano ya colapsado por 50 mil solicitudes de asilo que están rezagadas.

"La restricción de asilo en Estados Unidos va a provocar que la Comar esté todavía más presionada de lo que ya está", aseveró Ana Saiz, directora de la organización Sin Fronteras IAP.

Destacó que está previsto que la Comar cuente con 27 millones de pesos para 2020, cuando incluso su titular, Andrés Ramírez, ha dicho que requiere 100 millones de pesos.

"La decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos refuerza la necesidad de no dejar a la Comar con ese presupuesto", alertó la activista.

La medida, anunciada por la Administración de Donald Trump desde julio, permite denegar el asilo a cualquier migrante en la frontera sur que no haya pedido esa protección en alguno de los países por los

que haya transitado en su viaje a Estados Unidos.

Eunice Rendón, especialista en el tema migratorio, aseveró que la situación en México podría llegar a ser un caos, sobre todo en la frontera norte, donde ya se encuentran 35 mil personas que solicitaron asilo a Estados Unidos y esperan en México la resolución de su proceso.

"Según esta política los centroamericanos tienen que pedir refugio al primer país donde pasan lo cual nos convierte en Tercer País Seguro de facto, de facto porque no hay un acuerdo", explicó.

Propuso que el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pida recursos a Estados Unidos para atender las fronteras norte y sur desde el punto de vista humanitario para atender a la gestión migratoria, ya que la resolución de la Corte provocará más presión en México.

"Tendría que ser una de las exigencias de México, que se use el pilar cuatro de la Iniciativa Mérida para aumentar más presupuesto", expuso.

"Ahí se podría justificar porque son temas de resiliencia y temas de prevención. Ese podría ser el mecanismo".

Las especialistas indicaron que habrá diferentes conductas por parte de los migrantes centroamericanos que busquen llegar a Estados Unidos, por lo que la Cancillería debe tener un plan de acción.

"Los impactos los vamos a ver en los próximos tres meses", afirmó Rendón.

Ambas señalaron que uno de los escenarios es que los migrantes busquen rutas todavía más clandestinas para poder llegar a Estados Unidos.

"Podrían comenzar a buscar rutas por mar, el punto es que buscarán rutas todavía más clandestinas para evitar ser detectados y de alguna manera acreditar que no pasaron por México", señaló Saiz.