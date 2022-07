Prevén crezca violencia tras captura de Caro Quintero

Culiacán.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, consideró que la violencia podría recrudecerse en la región tras la aprehensión de Rafael Caro Quintero, quien fue capturado el pasado 15 de julio en el Municipio de Choix.

En conferencia, el mandatario, emanado de Morena, dijo que por el momento no tienen información de que la violencia se haya incrementado, sin embargo la captura de capo podría ser una circunstancia para que pudiera darse una escalada.

"¿Qué si se puede recrudecer (la violencia)? Sí, sí puede, pero nosotros estamos atentos porque no podemos nosotros decir: 'fíjate que no va a pasar nada'.

"Pero, todos los días puede pasar por cualquiera otra circunstancia y ésta es una circunstancia que puede darse, pero yo en lo personal creo que nosotros estamos muy atentos en eso, seguimos en la mesa de seguridad, hoy mismo lo estamos viendo, estamos teniendo desplegada la fuerza del estado en los diferentes puntos donde nosotros vemos que a veces se nos vienen problemas de delincuencia fuertes, entonces, estamos atendiendo", dijo.

El pasado viernes, en un operativo realizado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de la Secretaría de Marina, el presunto narcotraficante fue detenido cuando se escondía entre la maleza en una zona serrana del poblado de San Simón, sin que aparentemente nadie lo acompañara.

Rocha dijo desconocer si Caro Quintero, quien estaba prófugo desde 2013, era un generador de violencia en la zona, pues al menos en la Mesa de Seguridad que sostiene todos los días con autoridades federales no se había reportado nada al respecto.

"Yo no tengo ninguna información relativa a sí a él se le podría hacer cargo de temas como la violencia en Choix. Lo que sí sé es que si hubiera sido una persona con demasiada actividad en el tema, debería haber tenido un ejército que lo cuidara", dijo.

Respecto del helicóptero Black Hawk de la Secretaría de la Marina, que se desplomó en Los Mochis cuando transportaba a elementos que habían apoyado en el operativo de captura con un saldo de 14 muertos, el Gobernador indicó que la caja negra de la aeronave ya fue enviada al fabricante (Sikorsky Aircraft) para su análisis.

"Hoy, le escuché al presidente (Andrés Manuel López Obrador) que dijo: esa caja negra se va a entregar a la compañía que hace esos helicópteros, que son los únicos que pueden abrir la caja. Entonces no se ha abierto la caja y se está en ese trámite. No hay nada nuevo, simplemente la percepción que pudo haber sido un accidente. Nada más, pero no puede concluirse hasta que no termine la investigación", dijo el mandatario sinaloense.