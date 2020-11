Prevén buena relación de AMLO con Biden

Ciudad de México— Con amplia trayectoria en el ámbito diplomático, el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, estima que a México le irá bien con el demócrata Joe Biden.

Exembajador de México en Dinamarca, Noruega e Islandia, Vasconcelos fue uno de los pocos que atestiguaron el único acercamiento que Andrés Manuel López Obrador ha sostenido con Biden en su carácter de Vicepresidente norteamericano.

El legislador considera que no será desventajoso para México no reconocer aún la victoria de Joe Biden en los comicios del 3 de noviembre.

"Yo no lo creo por dos razones. En primer lugar, el señor Biden es un hombre con una experiencia de la política internacional inmensa. Como pocos senadores, como pocos políticos norteamericanos, luego él, por lo tanto, entiende que cada país tiene circunstancias propias, que cada Gobierno toma sus decisiones", señaló el también ex Secretario de Educación Pública.

"Él está acostumbrado a la variedad de respuestas y de posicionamientos de los países. Por otro lado, él tiene una muy buena relación con el presidente López Obrador, escasa si usted quiere, pero en la ocasión en que se entrevistaron funcionó muy bien".

Vasconcelos recordó la reunión entre ambos.

"Yo fui testigo de esa reunión: el entonces candidato López Obrador me pidió que lo acompañara y mi opinión es que fue un encuentro sumamente respetuoso de los puntos de vista de ambas partes, pero más que esto, terminó de una manera francamente en términos cordiales", relató.

"Son dos personas que se conocen, el señor López Obrador le dejó en aquel momento una carta, un documento en el que puntualizaba sus puntos de vista, de modo que no son extraños el uno al otro. Creo que entenderá muy bien las circunstancias de cada país".

- ¿Por qué se piensa que López Obrador quiere evitar contrariar a Trump?

- Desde mi perspectiva no es ese el caso, para nada, simplemente el Presidente está observando, de una manera muy rigurosa, lo que está establecido en nuestra Constitución, los principios de política exterior, sobre todo, el de la no intervención en asuntos internos de otros países. Simplemente, no se quiere adelantar, con lo cual está cumpliendo este principio de la política exterior mexicana.