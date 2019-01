Prevén 28% menos inversión en El Salto

Guadalajara— Debido a diversos factores, tanto nacionales como estatales, los industriales de El Salto esperan un 28.57 por ciento menos de inversión en este 2019, con respecto al año pasado.

La Asociación de Industriales de El Salto (Aisac) informó que para este año se prevén sólo reinversiones de sus empresas afiliadas, por un monto de 250 millones de dólares en ampliaciones, equipo de tecnología y maquinaria; mientras que el año pasado se tuvieron inversiones por 350 millones, entre nuevo capital y reinversión.

"A diferencia de otros años estamos previendo que sólo haya inversiones internas, esto es que sólo invertirán las empresas ya existentes, porque en este momento no tenemos información de llegada de nuevas empresas a la zona industrial de El Salto", comentó Raúl Güitrón, presidente de Aisac.

Esto, dijo, se debe a varios factores, entre ellos diversas decisiones del Gobierno federal que generan desconfianza o tensión entre los inversionistas.

"Hay que decirlo, hay situaciones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y la inseguridad, que dan incertidumbre a los inversionistas, por eso no vamos a tener tantas inversiones de fuera como otras veces", señaló.

Sin embargo prevén un año regular para sus ventas, ya que rondarán los 21 mil millones de dólares, sólo un 5 por ciento más que en 2018, cuando crecieron 33 por ciento en comparación con 2017.

En materia de empleo estiman generar 2 mil plazas nuevas, lo que también representaría un crecimiento, ya que el año pasado se crearon mil 500.

Güitrón hizo un llamado a los Gobiernos federal, estatal y municipal, para que los apoyen para atraer nuevas empresas a El Salto, sobre todo con seguridad.

"Nosotros pedimos, para que siga habiendo nuevas inversiones en esta zona, una certeza jurídica y la seguridad para las personas y las mercancías, porque en 2018 tuvimos un alza de entre el 16 y 20 por ciento de incidentes delictivos".

Por último, subrayó que los industriales de El Salto no se han visto con mayores afectados por la manifestación de maestros de la CNTE en Michoacán, quienes tienen bloqueadas las vías ferroviarias, ya que, dijo, esto afecta directamente al Puerto de Lázaro Cárdenas y ellos utilizan, en su mayoría, el de Manzanillo para importar y exportar mercancías.