Prevé Noroña que Sheinbaum hará 'pomada' a Xóchitl en debate

Veracruz, México.- Claudia Sheinbaum, precandidata Presidencial por Morena, hará "pomada" a su contrincante Xóchitl Gálvez, desde el primer debate, aseguró Gerardo Fernández Noroña, coordinador de enlace con organizaciones sociales.

"Va a haber tres debates sin teleprompter, sin chícharo, sin nadie que le pueda soplar (a Xóchitl Gálvez), ¿cómo le va a hacer?; la va a hacer pomada nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo.

"Después del primer debate, ya no va a querer otro; va a decir: 'Ya no me hagan caso; ya no quiero debatir'. Desde aquí respondo contundentemente a la majadería de la candidata del frente guango de derecha.

"Este es un movimiento de mujeres y hombres libres y no necesitamos permiso de nada ni de nadie para defender a la patria, a la soberanía del país y servir al pueblo de México", aseguró Fernández Noroña, quien acompañó a Sheinbaum en su cierre de gira de precampaña en Poza Rica, Veracruz.

También criticó la petición del precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en el sentido de que haya 13 debates durante el proceso electoral.

"Movimiento desahuciado y su aspirante testimonial, que nunca hay que subestimar al adversario, pero es la pura verdad, ya está pidiendo que haya un debate diario, tres veces al día, antes y después de cada alimento, pues por más debate que haya nos van hacer lo que el viento a Juárez", exclamó.