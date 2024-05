Prevé AMLO Salud al 100% para el 4 de septiembre, dice Rocha

Ciudad de México.- Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que el 4 de septiembre opere al 100 por ciento el sistema de salud federalizado en el esquema del IMSS Bienestar.

Entrevistado al salir de la reunión que sostuvo el Jefe del Ejecutivo con unos 20 mandatarios locales en Palacio Nacional, el morenista informó que, para esa fecha, deben quedar terminadas las obras de infraestructuras, equipadas, con personal y garantía en el abasto de medicamentos.

-¿Cuándo es la fecha límite para tener ya el 100 por ciento el sistema?, se le preguntó.

"3, 4 de septiembre", contestó.

-¿Ya debe estar todo al 100, contrataciones, infraestructura, equipo, especialistas...?

"Así es, todo eso, incluso los centros de salud y los hospitales. Los comités de los centros de salud (...) son 11 mil comités", agregó.

-¿No hubo jalón de orejas en la reunión para los estados que van retrasados?

"No, no, ya no, eso ya pasó, los jalones de orejas ya pasaron", respondió.

Según Rocha, durante el encuentro con López Obrador se estableció la calendarización para poder concluir con la apuesta del mandatario federal.

"Hablamos de una calendarización sobre temas de IMSS-Bienestar. Tiene que ver con contratación de médicos, con abasto, una serie de cosas para terminar ese proceso", refirió.

A la reunión con el presidente acudieron gobernadores y gobernadoras de Morena de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, así como el de San Luis Potosí, emanado de las filas del PVEM.