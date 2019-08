Pretende diputado de PT regular medios de comunicación

Ciudad de México— El diputado del Partido del Trabajo (PT), Óscar González Yáñez, aseguró que su partido tiene lista una iniciativa que busca regular a los medios de comunicación para evitar que apoyen a la derecha en las elecciones de 2021 y 2024.

“Tenemos nuestra agenda de medios de comunicación. Si nosotros no regulamos a los medios de comunicación se van a convertir en el instrumento fundamental de la derecha en el 21 y en el 24. Solamente ganamos elecciones, pero no hemos desmantelado los poderes fácticos, no los hemos regulado”, indicó.

Al reunirse con el coordinador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, en el marco de su reunión plenaria, el petista le reclamó que pretendan modificar la ley para reducir el financiamiento de los partidos políticos y que no avance la regularización de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).

El petista le dijo a Delgado que el PT tiene una agenda propia y advirtió que no apoyarán la reforma político-electoral de Morena, la cual prepone reducir en un 50 por ciento las prerrogativas de los partidos políticos.

Sostuvo que aunque apoyan la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido no regresará ni de buena fe un peso de su financiamiento, ya que quitarle dinero público a los partidos políticos sería un aliciente para que busquen otras formas de allegarse recursos.

“Nosotros no vamos ni de buena fe a regresar ni un sólo peso, ni por ley, (para) nosotros el tema de las prerrogativas es inamovible por una razón muy simple, no podemos cometer el error de quitarle el dinero público a los partidos políticos, porque entonces se va a empezar a buscar dinero en otras partes, vamos a contaminar, y no estoy hablando de dinero ilegal, estoy hablando de dinero legal”, consideró.

Yáñez señaló que para reducir las prerrogativas es necesario bajar el costo de las campañas, no quitarles dinero a los partidos.

“Lo que tendríamos que hacer si deveras queremos que las prerrogativas de los partidos bajen, es hacer que las campañas sean más baratas y ya no tenemos necesidad de dinero y ahí nosotros no nos vamos a mover”, reiteró.

“Recriminó a Delgado que la regularización de los Cendis tampoco avance y que lejos de solucionar el tema, el Presidente de la República los envíe con Secretarios de Estado que no son capaces de dar una respuesta.

“Sí tenemos la bronca de nuestros Cendis, no ha avanzado, el señor presidente varias veces nos ha dicho en privado y en público ‘véanlo con el secretario de Hacienda, véanlo con este’; no ha avanzado”, afirmó.

El petista le recordó a Delgado que otro compromiso pendiente es aumentar un espacio en la vicepresidencia de la Mesa Directiva.

Además, reconoció que necesitan ampliar su abanico de aliados para evitar que el desgaste natural de Morena sea capitalizado por la derecha. Para ello, dijo, es necesario hacer más gestión.

“Necesitamos un mejor trato como aliados, porque el desgaste natural de Morena no podemos permitir que se vaya a la derecha, estoy hablando de lo electoral. Si nosotros no tenemos un espectro amplio de aliados no solamente en el Legislativo, de Gobierno y de política electoral, podemos estar cometiendo algunos errores”, abundó.