Presupuestan más ingresos sin justificar

Ciudad de México— La Cámara de Senadores incrementó en 5 mil millones de pesos los ingresos presupuestados para 2020 en el rubro Otros Aprovechamientos, sin justificar con claridad el aumento.

Los recursos de este rubro en la Ley de Ingresos para el próximo año pasaron de 91 mil 427 millones a 96 mil 427 millones de pesos. El incremento fue aprobado ayer por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Con el ajuste de este rubro y movimientos en otras líneas, el aumento total fue de 4 mil millones de pesos, pues los ingresos presupuestados pasaron de un estimado de 6 billones 103 mil millones de pesos a 6 billones 107 mil millones.

Adrián García Gómez, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), expresó que pese a que la Ley de Ingresos propuesta por el Ejecutivo era optimista, el Senado aumentó más los ingresos esperados para 2020.

"Es común que muevan los rubros, desgraciadamente. Lo que pasa con este rubro es que no hay mucha transparencia. No sabemos bien de dónde viene o cuál es la justificación para ese aumento", aseveró.

Añadió que hace falta trasparencia y un análisis técnico que soporte el alza en Aprovechamientos por 5 mil millones de pesos.

En años anteriores esta línea no ha estado cerca de alcanzar los niveles de ingresos estimados para 2020.

En 2018, se recaudaron 21 mil 109 millones de pesos para el sector público, cuatro veces menos a lo programado para 2020, según datos de Hacienda. En 2016 y 2017, únicos con registro de estos ingresos, la recaudación fue aún menor.

En total, desde que la Ley de Ingresos 2020 fue propuesta por el Ejecutivo en septiembre, se han presupuestado más de 11 mil millones de pesos extra, consideró el especialista.

Originalmente se contemplaban ingresos por 6 billones 96 mil millones de pesos, pero ahora se estiman 6 billones 107 mil millones.

En primera instancia, la Cámara de Diputados incrementó en 6 mil millones de pesos la estimación de recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al modificar los estímulos al diesel para transportistas, explicó García Gómez.

Ahora, los senadores incrementaron en 5 mil millones de pesos los ingresos previstos por aprovechamientos, dijo García Gómez.

Explicó que los Aprovechamientos pueden ser mayores a los proyectados porque los remanentes del Banco de México siempre se estiman en cero.

No obstante, recordó que las estimaciones de crecimiento económico y la plataforma petrolera son muy optimistas, por lo que si no se cumplen los supuestos, los ingresos públicos en 2020 pueden ser menores a los estimados.