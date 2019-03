Presumen diálogo abierto con CNTE

Ciudad de México— El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Zoé Robledo, afirmó que el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por la reforma educativa, es franco y abierto.

Entrevistado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a donde asistió a la ceremonia de investidura de la Ministra Yasmín Esquivel, el funcionario afirmó que "las cosas" van avanzando.

"(Vamos) muy bien. Estamos en un diálogo franco, abierto con ellos, ahí vamos. Las cosas van avanzando. El diálogo se va a poner siempre por encima de cualquier otra intención de vencer, no se trata de eso, se trata de encontrar puntos de encuentro", destacó Robledo.

"(Estamos) empezando apenas el diálogo, pero está siendo muy cordial y muy respetuoso".

Desde esta mañana, los Secretarios Olga Sánchez Cordero, de Gobernación, y Esteban Moctezuma, de Educación, se reunieron con representantes de la CNTE para negociar modificaciones al dictamen de la nueva reforma educativa.

"¿El magisterio desconocía el contenido del documento de la Cámara de Diputados?", se le preguntó al subsecretario.

"No, lo que pasa es que hay procedimientos sobre los temas y los tiempos que tienen los propios diputados. Está la presencia del diputado Mario Delgado y también de la diputada presidenta de la Comisión de Educación, entonces esa parte está muy bien cubierta", respondió.

En otra entrevista, a su salida de la SEP, refirió que el interés del Gobierno en resolver problemas con el magisterio se ejemplifica con el cambio de agenda de Sánchez Cordero.

"Hay diálogo. La Secretaria estaba invitada a la toma de posesión de la nueva Ministra y me ha pedido que vaya yo en su representación", dijo.

"Estamos en este momento en un diálogo muy franco y muy abierto. El interés está expresado en que se están modificando agendas muy importantes para poder atender este tema".